Artista argentino crea nueva canción para Tim Payne tras su debut en Olimpia

Tim Payne, el futbolista neozelandés que debutó este domingo en Paraguay jugando para el Club Olimpia, es nuevamente el protagonista de una canción del artista argentino Juan Palavecino, más conocido como Che Soy Juan.

A principios de junio, tras la fama viral que le dio a Payne el creador de contenido argentino El Scarso, Che Soy Juan creó una pegadiza cumbia dedicada al jugador de la selección de fútbol de Nueva Zelanda.

Con frases como “¡No Payne, No Gain!”, la canción rápidamente se volvió viral llegando a ser cantada en un video por la esposa del jugador Michelle Peters.

Tras el paso de Payne por la Copa del Mundo 2026, el futbolista comenzó un nuevo ciclo en nuestro país tras firmar contrato con el Club Olimpia. Este domingo tuvo su debut con el equipo franjeado marcando un gol ante Rubio Ñu.

“Querido @timpayne_ volví con una nueva canción. Ayer no solo hiciste tu debut en @elclubolimpia sino que clavaste un tremendo golazo para cerrar una noche histórica”, publicó ayer en su cuenta de Instagram el artista Che Soy Juan.

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“Se percibe la ilusión de la gente del Decano, y creo que tiene que ver con que no deja de sorprendernos tu historia... Ojalá a la comunidad franjeada le guste la canción porque también es para ellos”, agregó en la publicación, que está acompañada por un vídeo con el nuevo tema.

La canción, nuevamente en ritmo de cumbia, hace referencia a la camiseta del Club Olimpia y al número 4 que viste el jugador. “Vamos todos juntos que tenemos que ganar, con Tim Payne que es dueño de todo el lateral”, es una de las frases que forman parte de la nueva canción.