Música
14 de agosto de 2026 a la - 13:25

“El Barullo” vuelve al Puerto de Asunción para poner música al feriado del 15 de agosto

Músicos de Vecindad Autopsia posan en backstage. Hombre con saxofón y camiseta de rayas, cuatro compañeros con diversas camisetas.
La agrupación Vecindad Autopsia estará presente este sábado en el festival El Barullo en Asunción.Gentileza