Aniversario de Asunción: conciertos, ferias y tours celebran a la capital en su 489° aniversario

Este sábado 15 de agosto se cumplen 489 años de aquel día en que Juan de Salazar y Espinoza fundó el fuerte de Nuestra Señora de la Asunción, donde hoy está asentada la capital de la República del Paraguay.

Recordando esta fecha, tanto la Municipalidad de Asunción, el Arzobispado de Asunción y otras instituciones ofrecerán una variada agenda de actividades con conciertos gratuitos, ferias y más.

Serenata para Asunción, en la Iglesia de la Encarnación

La Orquesta de Cámara Juvenil del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) ofrece este viernes 14 una “Serenata para Asunción” en la Iglesia de la Encarnación (Haedo y 14 de mayo).

Este concierto, en el que se podrá escuchar la Misa de Schubert, estará dirigido por el maestro Miguel Ángel Gilardi y contará con la participación especial del Coro “Sofía Mendoza” del Instituto Municipal de Arte (IMA).

En esta actividad, que será a las 20:00 con acceso libre y gratuito, también estará el guitarrista Javier Acosta Giangreco presentando un repertorio de obras paraguayas.

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Festival ASU 489, en la Plaza de Armas

Este viernes 14, también a partir de las 20:00, en la Plaza de Armas se celebrará el festival ASU 489, con acceso libre y gratuito.

A las 21:30 se presentará la agrupación The Crayolas y, a las 23:00, será el turno de El Culto Casero. A la medianoche la fiesta estará a cargo de DJ Cool.

La actividad es organizada por la Oficina de la Primera Dama, la Municipalidad de Asunción y la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (Amcha).

Asufest 489, en la Costanera de Asunción

Este sábado 15, a partir de las 17:00, en la Costanera de Asunción se llevará a cabo el festival Asufest 489, con un variado programa de artistas. La entrada consistirá en alimentos no perecederos que serán donados a hogares de niños y adultos.

Los artistas ya confirmados para el festival son:

Tierra Adentro

Talento de Barrio

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA)

Orquesta de Cámara Municipal de Asunción (OCMA)

William Turner (tenor inglés)

Grupo Generación

Salamandra

Feria de artesanos Asacivapa

En la Plaza Juan E. O’Leary (Palma y Ntra. Sra. de la Asunción) hasta este domingo 16 estará habilitada la feria de los artesanos que integran la Asociación de Artesanos de Asunción y Ciudades Vecinas (Asacivapa).

Elementos en madera, cuero, ñanduti, ao po’i y otras propuestas artesanales se pueden encontrar en esta feria.

Palma Vy’a, con propuestas de emprendedores

Este viernes 14 de 11:00 a 22:00 y el sábado 15 de 10:00 a 01:00 se realizará la feria de emprendedores Palma Vy’a. Será sobre la calle Palma, entre 15 de agosto y Ayolas, con acceso libre y gratuito.

Diferentes propuestas gastronómicas, juguetes, prendas de vestir y más se podrán encontrar en esta feria organizada por la productora Asu Mega Fest.

Feria de artesanías Asu 489

En la Plaza de la Democracia desde este jueves y hasta el domingo 16, de 7:00 a 22:00, está habilitada la feria de artesanos Asu 489, organizada por la Asociación Paraguaya de Artesanos (APAR).

En la misma también se pueden encontrar propuestas de artesanos provenientes de distintos puntos del país.

Fiesta Patronal Hápe, en el ex Seminario Metropolitano

Este sábado 15 desde las 11:00 se realizará la “Fiesta Patronal Hápe” en el ex Seminario Metropolitano (Avda. Kubitschek y Azara). Además de una misa y procesión, se hará una jineteada, una feria de comidas típicas y espectáculos artísticos.

Hecha Jo’a, en la Manzana de la Rivera

Este viernes 14 a las 20:30, en la Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant), se habilitará la muestra “Hecha Jo’a”, del artista Carlos Ahner.

Se trata de un homenaje a Asunción a través de la fotografía, proponiendo un recorrido por edificios emblemáticos, monumentos y espacios históricos de la ciudad, reinterpretados mediante una técnica que fusiona distintas perspectivas, tiempos y planos visuales.

La muestra, que cuenta con la curaduría y expografía de Lourdes Franco Galli, estará habilitada hasta el próximo 31 de agosto.

Tour Fundación

Este sábado 15, a las 9:00, se realizará un recorrido a pie por los lugares más emblemáticos de la Fundación de Asunción. El punto de partida será la Plaza Comuneros (Río Ypané y Comuneros), ubicada al costado del Congreso Nacional.

Recorrido por las Villas de Asunción

Este sábado 15, a las 14:00 y 15:00, se realizará un recorrido a pie por las villas más emblemáticas de Asunción. El recorrido se iniciará en la Villa Arcallana (Mcal. López y Gral. Santos) y tiene un costo de G. 50.000 por persona. Las reservas se realizan al (0994) 164-061.

Las 7 Colinas de Asunción

El sábado 15, a las 15:00 y 17:00, se realizará un tour para conocer acerca de las 7 colinas de Asunción. La actividad tiene un costo de 70.000 e incluye un break típico. El punto de partida es la Plaza Comuneros (Río Ypané y Comuneros) donde se encuentra la Loma Kavara. Reservas al (0994) 462-222.

Chacarita: arte e historia

El sábado 15 a las 10:00 se realizará un recorrido para conocer los murales del emblemático barrio Ricardo Brugada, también conocido como Chacarita. El acceso será gratuito, pero se requiere de inscripción previa a través del sitio asunción.live. El punto de encuentro será en la Avda. Mariscal López y Caballero.

Visitas al Teatro Municipal

El Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile) abrirá sus puertas este sábado 15 desde las 9:00 hasta las 15:00 para los que quieran visitar las instalaciones de este histórico sitio asunceno. El acceso es libre y gratuito.