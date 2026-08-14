Gloria del Paraguay encabeza un concierto de ópera que busca impulsar la recuperación del Teatro de López

Una noche de música lírica tendrá lugar este sábado 15 de agosto, a las 20:00 en el histórico edificio conocido como Teatro de López, ubicado sobre Presidente Franco y Yegros, en Asunción. El acceso será mediante aporte voluntario.

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Gloria del Paraguay será la artista principal del concierto, acompañada por la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional bajo la dirección de Óscar Barreto. Como invitados participarán la soprano Rosa Virgili, el tenor Pedro Rojas y los violinistas Marcelo Jiménez y Enrique Álvarez.

La actividad es organizada por la Fundación Gloria Internacional, que impulsa gestiones orientadas a conseguir fondos para la recuperación del inmueble y su eventual restitución como espacio cultural.

Un edificio concebido para la ópera

El llamado Teatro de López no funciona actualmente como sala teatral. El inmueble ubicado sobre Presidente Franco y Yegros, en el Centro Histórico de Asunción, fue concebido durante el siglo XIX como un gran teatro lírico, pero el proyecto quedó inconcluso a raíz de la Guerra contra la Triple Alianza. En la actualidad, el edificio tiene uso administrativo y alberga oficinas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

La historia del proyecto está relacionada con la llegada al Paraguay del arquitecto italiano Alejandro Ravizza en 1854, durante el gobierno de Carlos Antonio López. La iniciativa formó parte de las aspiraciones de dotar a Asunción de un espacio destinado a espectáculos líricos y otras expresiones escénicas. Con el paso del tiempo, el inmueble quedó incorporado al funcionamiento administrativo del Estado.

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El inmueble ha sido utilizado ocasionalmente para actividades artísticas, especialmente para presentaciones musicales, aunque no funciona actualmente como una sala de espectáculos de manera regular. Estas aperturas puntuales permiten recuperar, por algunas horas, el vínculo del espacio con su propósito cultural original.

Un concierto como llamado a recuperar el espacio

En esta ocasión, la Fundación Gloria Internacional plantea el concierto como una acción para promover la recuperación del histórico inmueble y avanzar en la búsqueda de recursos para ese objetivo. La organización señala que se encuentra realizando gestiones para obtener fondos internacionales, aunque no se presenta actualmente como una obra de restauración en ejecución.

Así, la música lírica será el medio para volver a abrir excepcionalmente un edificio que, pese a haber sido proyectado como teatro, hoy cumple una función diferente.