Cronistas de Asunción: las canciones que retratan la belleza, el caos y la resistencia de la ciudad

Cantarle a Asunción nunca fue una tarea unívoca. A lo largo de casi cinco siglos, la capital paraguaya ha sido refugio, musa, dolor y trinchera.

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Si en las postales clásicas de la guarania y el folclore la ciudad se dibuja entre azahares, la brisa de la calle Palma, jazmines y estampas coloniales, las composiciones contemporáneas han sabido mirar de frente las aristas más complejas de su fisonomía: la desidia urbana, la desigualdad social y la compleja relación con un río al que durante décadas se le dio la espalda.

Sin embargo, entre la nostalgia de la idílica “Madre de Ciudades” y el reclamo ciudadano por el abandono de su casco histórico, existe un hilo conductor que atraviesa a distintas generaciones de creadores: la certeza de que el compositor es, ante todo, un cronista de su tiempo.

A través del verso y la melodía, los artistas no solo describen el paisaje; capturan el sentir de la gente, las identidades de barrio, la memoria colectiva e incluso los contextos sociales más duros que marcan a la sociedad asuncena.

Cronistas de una Asunción que muta: entre la nostalgia y el reclamo

Al repasar las obras dedicadas a la capital, resulta evidente cómo la mirada de los autores se transforma según la coyuntura que les toca habitar. “Los compositores, de alguna manera, somos cronistas del tiempo en que vivimos. A veces se escribe desde la añoranza, a veces como un anhelo, pero mucho del lenguaje habla del presente”, reflexiona el cantautor David Portillo, autor de “Una canción para Asunción”.

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En su obra, Portillo busca capturar justamente el contraste entre la herencia colonial y el vértigo moderno: “En la canción expresé la Asunción que vemos hoy: cómo los vestigios coloniales (el aroma del naranjo, la chipera en la vereda) siguen vigentes, pero conviviendo con una ciudad de edificios altos, congestionada de día por el bullicio de quienes vienen a trabajar, y que a la noche se queda sola en sus madrugadas sin esos hijos que duermen afuera”.

Esa tensión entre el crecimiento urbano y el afecto cotidiano también se traslada a la memoria afectiva y familiar. Para Ángel Molina, autor de “Carta desde Asunción” (interpretada por Ricardo Flecha), la ciudad se descubre de la mano de los afectos más íntimos: “La conocí de la mano de mi madre, y compuse la obra a pocos meses de su partida para contarle lo que no cambia: las calles cubiertas de lapacho rosa o la sombra del yvapovõ en la calle Rosa Peña”, relata.

Pero su testimonio también da cuenta de la transformación del horizonte asunceno: “También le cuento en la canción sobre los nuevos rascacielos como ‘modernos mangrullos’ sobre la Costanera Norte. En cada rincón de Asunción, siempre hay un eco suyo hecho guarania”.

La trinchera social: reclamo, empatía y resistencia joven

Sin embargo, cantarle a la ciudad hoy exige también asumir una postura crítica frente a su deterioro institucional. Lejos de la complacencia, las nuevas generaciones de músicos eligen reivindicar el amor por su tierra desde la resistencia. Pablo Ritter, de la banda Funk’Chula, explica cómo nació su tema “ASU”, convertido en un himno urbano para la juventud: “Quisimos retratar la cara linda de Asunción: los barrios, Cerro, Olimpia, la gente, los lapachos y las primaveras, justamente a pesar de lo desgastada y pisoteada que está la ciudad por la mala gestión de los gobernantes”.

Para la agrupación, la canción funciona como una toma de posición identitaria: “Asunción es la casa que nos vio nacer. Viajamos mucho y el tema nos sirve para no olvidarnos nunca de dónde venimos, con el deseo intacto de que vuelva a ser esa ciudad hermosa que tanto anhelamos”.

Esa misma sensibilidad hacia el entorno se vuelve abiertamente social cuando la música decide posar la mirada sobre las heridas estructurales de la capital. Hay obras que, sin nombrar explícitamente a la ciudad en su estribillo, retratan su tejido humano con una nitidez visceral. Es el caso de “Pajarito”, de Purahéi Soul, un tema inspirado en la realidad de las familias de los barrios ribereños y la urgencia de la empatía.

“‘Pajarito’ nace de una problemática urgente: la falta de empatía entre distintos sectores de una misma ciudad”, señala Jenni Hicks, dupla de Miguel Narváez. “Siempre decimos que es una canción para aprender a ponernos en el lugar de las personas que no tienen las mismas oportunidades, porque no todos nacemos con alas para volar. Nació como una respuesta ante la intolerancia de ciertos sectores frente a las familias de La Chacarita y las zonas inundables que debían subir a los parques por las crecidas del río. Nos parecía una mirada sumamente egoísta, y por eso la canción busca abrazar esa realidad desde la humanidad”.

Así, entre guaranias de exilio, nostalgias de verano y reclamos de trinchera urbana, la música paraguaya sigue construyendo el mapa sonoro de una Asunción que no se rinde y que encuentra en sus artistas el espejo más honesto de su historia.

Guía de escucha: 12 canciones para recorrer Asunción

1. “Paraguaýpe” — José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero

(Versión del Dúo Myriam y Eduardo)

Una de las declaraciones de amor más profundas jamás escritas para la capital. Una guarania fundamental que retrata los barrios, la nostalgia del exilio y la dignidad del pueblo trabajador.

2. “Asunción” — Justo Pastor Federico Riera

(Versión de Rigoberto Arévalo y Su Trío De Siempre)

Un vals tradicional de lírica evocadora que celebra la estética colonial, la belleza de sus mujeres y el sentimiento de añoranza patria.

3. “Canto al Paraguay” — Heriberto José Altinier, Aparicio de los Ríos y Eulogio Cardozo

(Versión de Eurolatin y la Orquesta Sinfónica Nacional)

Escrita desde la fascinación de un extranjero enamorado de la tierra guaraní, esta obra rinde tributo al calor humano y al paisaje asunceno.

4. “Noches blancas” — Mauricio Cardozo Ocampo

(Versión de Amambay Cardozo Ocampo)

Una estampa romántica y apacible sobre las madrugadas en la ciudad, donde el aroma a jazmines y azahares acompaña el paseo bajo la luz de la luna.

5. “Verde guarania” — Hugo Ferreira

Una composición que equilibra la apreciación de la naturaleza local con el reconocimiento explícito a la historia de lucha y resistencia de la ciudadanía.

6. “Una canción para Asunción” — David Portillo

Un fresco contemporáneo que une la identidad de barrio, la cotidianidad del comercio popular, la llegada de la Costanera y el crecimiento vertical de la capital.

7. “Asunción” — Sari Carri

Poema sonoro de tono íntimo donde la calle Palma, la bahía y el kunu’u se convierten en un refugio cálido para sanar heridas a través de la música.

8. “ASU” — Funk’Chula

Retrato fresco y urbano de la cotidianeidad juvenil asuncena, donde la pasión futbolera, la calidez de los barrios y el calor estival se entrelazan con el orgullo de pertenencia.

9. “Carta desde Asunción” — Ángel Molina

(Interpretada por Ricardo Flecha)

Una emotiva epístola musical que conecta la memoria afectiva materna con los nuevos horizontes arquitectónicos que bordean la bahía.

10. “Pajarito” — Purahéi Soul

Obra de profunda carga social que aborda la realidad de los pobladores de la Chacarita y las zonas inundables, haciendo un llamado urgente a la empatía urbana.

11. “Flores de Asunción” — Ismael Ledesma y Lizza Bogado

Homenaje biográfico a José Asunción Flores que recorre su cuna humilde en Punta Carapá, su genialidad musical y la nostalgia indeleble del exilio.

12. “Amor del centro” — Tekove

Paseo rítmico y romántico por el casco histórico asunceno que evoca paradas emblemáticas como la calle Independencia, la calle Palma y el tradicional Lido Bar.