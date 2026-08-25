Mateo Moreno, cofundador de NTVG en Paraguay: “Es un misterio el éxito, no es una receta”

Mateo Moreno es bajista, cantante, compositor y productor. Con tan solo 16 años, junto a un grupo de amigos fundó No Te Va Gustar, una agrupación que años después se convertiría en una de las más populares del rock uruguayo y latinoamericano.

“Fue un proyecto naïf, inocente, que arrancó con ese nombre hasta gracioso. Era un nombre que lo pusimos, como decimos allá, porque éramos gurises chicos, y después terminó teniendo tremenda trascendencia”, comentó.

Fue justamente como bajista de No Te Va Gustar que, según recordó Mateo, tuvo sus primeros viajes a Paraguay, siendo parte de festivales como el Pilsen Rock.

En el año 2006, Mateo Moreno decidió emprender un camino como solista. “Ya había hecho mi camino ahí, estuve como 16 o 17 años con mis amigos de la infancia, estuvo hermoso pero llegó un momento que no solo yo, sino también el baterista (Pablo Abdala), nos fuimos”, detalló.

Agregó que su salida de la banda se dio de una manera muy sana, afirmando que “fue una separación buena, no fue de las conflictivas”.

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Justamente su último álbum “A Vos Te Hicieron Peor Que Vos a Mi”, presenta una colaboración con el vocalista de NTVG, Emiliano Brancciari. La canción se llama “Robot” y tiene un estilo punk rock.

Con respecto al álbum, lanzado en julio del año pasado con 15 canciones, afirmando que “es un disco largo, a contrapelo de lo que se hace hoy que es todo insípido, rápido y con poco contenido musical”.

“Yo tengo la suerte de poder tener un backup de una cantidad de gente que me sigue hasta el día de hoy. Estoy muy contento porque es un disco que tuvo una cantidad de asidero entre la gente de Argentina, Uruguay, España, hasta incluso acá en Paraguay, cosa que me pone muy contento”, indicó.

Agregó que “el proceso fue muy lindo, acompañado con grandes músicos”. Además de Brancciari, participaron integrantes de Los Pericos, el grupo uruguayo DosTresCinco, Sapo Gamboa y otros invitados.

En “Antídoto”, la canción que abre el álbum, también recuerda al tecladista de NTVG, Marcel Curuchet, quien falleció en el año 2012 durante un accidente de tránsito en Estados Unidos.

Hace una década, junto con Brancciari, también le dedicaron a Curuchet la canción “1000 velas”. “Es un ritmo reggae, que le gustaba, los derechos de ese tema se los di a su hijo. Es un tema muy afectivo para mí”, acotó.

La presencia de Mateo Moreno en nuestro país se hizo posible mediante la Embajada de Uruguay en Paraguay y Agadu, la Asociación General de Autores del Uruguay.

El artista se presentó en la jornada de hoy, en el marco de la fiesta por el 201 aniversario de la Independencia de la República Oriental del Uruguay, acompañado por una banda conformada por músicos paraguayos y argentinos.

Charla sobre el bajo y la producción en Asunción

Este miércoles 26, a partir de las 19:00, estará en School of Rock Asunción (Avda. España 1272 - Paseo Carmelitas) ofreciendo una charla sobre el bajo y la producción musical.

En este sentido, Mateo detalló que trabaja como productor artístico, arreglador y cuenta con estudios en Buenos Aires y en Montevideo donde trabaja con diferentes artistas.

“Voy a estar dando una charla sobre mi experiencia, tanto de bajista como músico, como productor artístico, y de autogestión, que para los artistas nuevos es quizás una cantidad de consejos que les sirven como para, valga la redundancia, autogestionarse”, detalló.

El encuentro con el artista, quien también grabó junto a Jaime Roos, Rubén Rada, Los Auténticos Decadentes, León Gieco, Lula Bertoldi, Legião Urbana y otros, tendrá cupos limitados. Los interesados en participar deben inscribirse enviando un mensaje al Instagram @schoolofrockasuncion.

Mateo Moreno y su “nuevo comienzo” con Paraguay

Moreno celebró poder estar nuevamente en Paraguay, afirmando que es un país que quiere mucho, con gente muy cálida, muy capaz. “Es un buen nuevo comienzo”, indicó.

En cuanto a sus inicios en No Te Va Gustar, reflexionó que no vieron venir o no imaginaron el éxito que tendría la banda.

“Estuve en varios proyectos a los que le fue muy bien y nunca sabés cómo es. Es un misterio el éxito también, no es una receta. Y el que diga que la tiene, es un mentiroso bárbaro”, expresó.

Estimó que quizás en la música la fórmula sí podría funcionar “para productos de cumbia o trap, mucho más comerciales, o un grupo de cinco chicos lindos o chicas lindas como Backstreet Boys”. “Para hacer canciones originales, con contenido, no hay”, remarcó.

Finalmente, con relación al éxito del rock uruguayo en la región afirmó que se dio “un boom” en el que coincidieron varias cosas.

“Tuvimos esa generación dorada en el fútbol, la generación dorada en la música y también un despertar político, en el mejor sentido. La llegada del Frente (Amplio), con la llegada de la buena selección, con la llegada de una cantidad de bandas, pasó al mismo tiempo”, refirió.

Moreno invitó estar atento a sus redes sociales (@mateomorenook) para tener más detalles de lo que serán sus próximas presentaciones en Paraguay.