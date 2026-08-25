Música
25 de agosto de 2026 a la - 15:20

Murió Dolly Parton la legendaria estrella de la música country

La cantante estadounidense de música country Dolly Parton actúa en el Pyramid Stage, en el último día del Festival de Música y Artes Escénicas de Glastonbury en Worthy Farm, Somerset, al suroeste de Inglaterra, el 29 de junio de 2014. La legendaria cantante y compositora estadounidense de música country Dolly Parton falleció a los 80 años, según anunció su familia el 25 de agosto de 2026.
La cantante estadounidense de música country Dolly Parton actúa en el Pyramid Stage, en el último día del Festival de Música y Artes Escénicas de Glastonbury en Worthy Farm, Somerset, al suroeste de Inglaterra, el 29 de junio de 2014. La legendaria cantante y compositora estadounidense de música country Dolly Parton falleció a los 80 años, según anunció su familia el 25 de agosto de 2026.180413+0000 LEON NEAL

ESTADOS UNIDOS. La legendaria estrella de la música country y figura global de la cultura popular, Dolly Parton, falleció este martes a los 80 años, según confirmaron agencias de noticias internacionales y un video de su sobrino en redes sociales.

Por Carolina Sales

Parton, nacida en Sevier County (Tennessee) en 1946, se consolidó como una de las artistas más influyentes y galardonadas de todos los tiempos. A lo largo de una trayectoria de más de seis décadas, rompió barreras de género dentro de la industria musical estadounidense y llevó el sonido del country a audiencias masivas alrededor del planeta.

Entre su extenso repertorio de éxitos mundiales destacan himnos como “Jolene”, “9 to 5” y la célebre “I Will Always Love You”, composición que se convirtió en un hito atemporal tanto en su propia voz como en la icónica versión posterior de Whitney Houston.

Además de su impacto artístico —que incluye múltiples premios Grammy, discos de platino y su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll y del Country—, Parton fue ampliamente reconocida por su labor filantrópica a través de iniciativas globales de alfabetización como Imagination Library y diversas contribuciones al ámbito de la salud y la educación.

La agencia EFE, CNN y un vídeo de su sobrino Bryan Seaver en las redes sociales de la cantante confirmaron su deceso.