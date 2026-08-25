Murió Dolly Parton la legendaria estrella de la música country

Parton, nacida en Sevier County (Tennessee) en 1946, se consolidó como una de las artistas más influyentes y galardonadas de todos los tiempos. A lo largo de una trayectoria de más de seis décadas, rompió barreras de género dentro de la industria musical estadounidense y llevó el sonido del country a audiencias masivas alrededor del planeta.

Entre su extenso repertorio de éxitos mundiales destacan himnos como “Jolene”, “9 to 5” y la célebre “I Will Always Love You”, composición que se convirtió en un hito atemporal tanto en su propia voz como en la icónica versión posterior de Whitney Houston.

Además de su impacto artístico —que incluye múltiples premios Grammy, discos de platino y su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll y del Country—, Parton fue ampliamente reconocida por su labor filantrópica a través de iniciativas globales de alfabetización como Imagination Library y diversas contribuciones al ámbito de la salud y la educación.

La agencia EFE, CNN y un vídeo de su sobrino Bryan Seaver en las redes sociales de la cantante confirmaron su deceso.