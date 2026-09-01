Programa brasileño “Viver sertanejo” dedica edición a las paraguayas Perla y Fiorella

“En la música y en la geografía, las fronteras son apenas líneas imaginarias y las canciones cruzan sin pedir permiso”, señala Daniel en un momento del programa al reunir a Perla y Fiorella, dos cantantes paraguayas de distintas generaciones, con gran éxito en Brasil.

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En el inicio del programa, Fiorella conversó con el productor acerca de su otra pasión además de la música, el lanzamiento de lazo.

Al compás de “Galopera” fue el encuentro de Perla con Daniel y Fiorella. También cantaron juntos la guarania “Recuerdo de Ypacaraí”.

Las cantantes paraguayas señalaron que hay muchas diferencias entre la música de Paraguay y Brasil, destacando la dulzura del idioma guaraní.

“Para mí la guarania es una de las melodías más lindas que el Paraguay tiene”, destacó Fiorella, sin olvidar a la polca paraguaya. Con guitarra en mano, Perla mostró el rasguido característico de la guarania y entonó “Nerendápe aju”.

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Fiorella afirmó que Perla es una inspiración para muchos artistas paraguayos. “Ella me inspiró porque ella fue la primera artista paraguaya que salió para el Brasil”, expresó.

“Nosotros sabemos lo difícil que es el mundo de la música, entonces salís de Paraguay, porque Paraguay recibe a muchos artistas. Pero muchas veces, el artista dentro de Paraguay no es muy valorado. Perla salió al Brasil y conquistó a tantos brasileños”, añadió la joven cantante de 17 años.

“Perla, para mí sos una inspiración. Para todos los chicos de Brasil, de Paraguay, y puedo decir que estamos orgullosos de tenerte a vos. Podemos decir que casi sos un patrimonio del Paraguay”, añadió Fiorella.

Un reconocimiento en vida para la cantante Perla

Por su parte, Perla anticipó que el próximo 23 de septiembre estará recibiendo un reconocimiento. Agradeció la posibilidad de poder recibir este homenaje en vida.

El chamamé también estuvo presente en este especial con “Merceditas”, que contó con la participación de un arpa paraguaya. Perla también cantó junto a Daniel “Mi primer amor”, para luego mostrar un fragmento de la canción de ABBA “Fernando”.

La cantante recordó que estando con el sello RCA ella grabó las canciones de ABBA en español y guaraní, por lo que tuvo que firmar un contrato para que el grupo sueco pueda grabar su versión en español.

Por su parte, Fiorella comentó que era muy tímida y fue un amigo el que la animó a comenzar a grabar videos para subirlos a las redes sociales.

La canción “Corazón partío”, “Cowboy” y la polca “Paloma Blanca” también formaron parte de este programa, que cerró con los tres interpretando la guarania “India” en español, guaraní y portugués. El programa completo se puede ver en el siguiente enlace.