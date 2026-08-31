Festival del Lago Ypacaraí: una tradición cultural marcada por la resistencia

Ypacaraí volverá a vestirse de fiesta para recibir una nueva edición de uno de los acontecimientos culturales más tradicionales del país. El Festival del Lago Ypacaraí nació en 1971, con el propósito de resaltar la riqueza cultural paraguaya en sus diferentes expresiones.

Sin embargo, la historia del festival también está marcada por momentos difíciles. Durante la dictadura de Alfredo Stroessner, es espectáculo fue considerada un evento “subversivo” y llegó a ser prohibido.

En 1986, por resolución del Ministerio del Interior, fueron suspendidas todas sus actividades. Pese a ello, la ciudadanía ypacaraiense mantuvo vivo el espíritu del festival y no permitió que la tradición desapareciera.

Dos años después, en 1988, gracias a la iniciativa del presbítero Benito Páez, el encuentro volvió a realizarse, esta vez en el predio de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

Aquella jornada del 13 de septiembre quedó grabada en la memoria de los ypacaraienses. Mientras cientos de policías rodeaban el lugar, los participantes entonaban con fuerza la consigna “Se va a acabar la dictadura militar”, convirtiendo al festival en mucho más que un encuentro artístico: pasó a ser también un símbolo de resistencia cultural y social.

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Una tradición que sigue vigente

Más de cinco décadas después de su creación, el Festival del Lago Ypacaraí continúa firme y se mantiene como una de las celebraciones culturales más representativas de la ciudad y del país.

La 54.ª edición fue presentada oficialmente el 28 de agosto y este año rendirá homenaje a Don Flaminio Arzamendia.

Las actividades se desarrollarán en el Centro de Eventos Municipal, con una programación que busca reunir a artistas, grupos de danza, músicos, poetas, artesanos y público de diferentes puntos del país.

Programa

- 1 de septiembre: Tarde de Teatro en homenaje al Sr. Juan Carlos Cañete a las 14:00. En el Salón de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

- 3 de septiembre: la Noche de Poesía en homenaje a la Sra. Gloria Esperanza Marecos a las 18:30 en el Salón de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

- 6 de septiembre: Noche de Jazz en homenaje a Alberto Barzotti a las 18:30. En el Centro de Eventos Municipal.

- 8 de septiembre: La Noche Local de Danzas en homenaje a la Prof. Sonia Gennaro a las 18:30. En el Centro de Eventos Municipal.

- 9 de septiembre: Noche de Feria y la inauguración de la Feria Artesanal, homenaje a Adolfo Snead a las 18:30. En el Centro de Eventos Municipal.

- 10 de septiembre: Festival Nacional de Danzas a las 19:00. En el Centro de Eventos Municipal.

- 11 de septiembre: Noche de Aficionados a las 19:00. En el Centro de Eventos Municipal.

- 12 de septiembre: Tradicional Noche Central en homenaje a Flaminio Arzamendia a las 19:00. En el Centro de Eventos Municipal.

- 13 de septiembre: Festival de Rock, jornada en la que también culminará la Feria Artesanal. A las 19:00. En el Centro de Eventos Municipal.

Así, el Festival del Lago Ypacaraí se alista para reunir arte, música, tradición y memoria, manteniendo viva una celebración que sobrevivió incluso a años de prohibición y que hoy continúa siendo parte fundamental de la identidad cultural de Ypacaraí y del Paraguay.

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