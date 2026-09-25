Música
25 de septiembre de 2026 a la - 12:00

Muere Rafael Fleitas, vocalista de la agrupación ‘beatle’ paraguaya Madera Noruega

Hombre mayor con cabello canoso canta en micrófono, vestido con camiseta negra con músicos, en un escenario al aire libre con árboles.
Rafael Fleitas durante una presentación con Madera Noruega en Asunción.Facebook, MaderaNoruega

Rafael Fleitas, primera voz del grupo Madera Noruega, falleció hoy tras complicaciones de salud. La agrupación tributo a The Beatles confirmó la noticia a través de sus redes sociales, recordando a “Papirri”.

Por Maripili Alonso
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El cantante Rafael Fleitas fue la primera voz y armonicista de Madera Noruega, la reconocida agrupación paraguaya tributo a The Beatles fundada en 1994.

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El artista tenía 74 años y, días pasados, sufrió un accidente al costado del escenario que derivó en una fractura de cadera y varias complicaciones de salud.

“Aquí, ahí y en todos lados! Por siempre Rafa! Se nos fue una gran persona, artista y promotor sin igual. Estarás en las estrellas querido Papirri, tu legado va a permanecer en el tiempo no solo como artista, sino lo más importante: como amigo y persona”, señala la publicación realizada por Madera Noruega en sus redes sociales.

“Un abrazo enorme Rafa, porque en este momento las palabras no son suficientes!!! Fuiste sinceramente LA ESENCIA BEATLE”, añade el texto.

En sus más de 30 años de carrera, el grupo Madera Noruega ha recorrido distintos escenarios de Paraguay y también del exterior, llegando a participar de la Semana Beatle en el Cavern Club de Buenos Aires.