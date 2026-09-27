San Bernardino despide una nueva y multitudinaria edición del festival Reciclarte este domingo 27 de septiembre. Con los portones habilitados desde las 15:00 en el Anfiteatro José Asunción Flores, fanáticos de todas partes del país colman las gradas para vivir una extensa tarde y noche de música que combina sonidos emergentes, fiesta y clásicos indiscutidos del cancionero regional.
27 de septiembre de 2026 a la - 14:59
Reciclarte 2026, EN VIVO: horarios, Fito Páez, Kchiporros y el minuto a minuto del día de cierre
El Anfiteatro José Asunción Flores vive la jornada final del festival Reciclarte 2026 en San Bernardino. Seguí el minuto a minuto con los horarios de los shows, el ingreso del público y las presentaciones estelares de Fito Páez, Conociendo Rusia, Kchiporros y el gran cierre de Los Auténticos Decadentes.
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