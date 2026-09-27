Música
27 de septiembre de 2026 a la - 14:59

Reciclarte 2026, EN VIVO: horarios, Fito Páez, Kchiporros y el minuto a minuto del día de cierre

Fito Páez es el artista principal de la grilla del segundo día de Reciclarte 2026.
Fito Páez es el artista principal de la grilla del segundo día de Reciclarte 2026.gentileza

El Anfiteatro José Asunción Flores vive la jornada final del festival Reciclarte 2026 en San Bernardino. Seguí el minuto a minuto con los horarios de los shows, el ingreso del público y las presentaciones estelares de Fito Páez, Conociendo Rusia, Kchiporros y el gran cierre de Los Auténticos Decadentes.

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San Bernardino despide una nueva y multitudinaria edición del festival Reciclarte este domingo 27 de septiembre. Con los portones habilitados desde las 15:00 en el Anfiteatro José Asunción Flores, fanáticos de todas partes del país colman las gradas para vivir una extensa tarde y noche de música que combina sonidos emergentes, fiesta y clásicos indiscutidos del cancionero regional.

14:00 Grilla de artistas del segundo día de Reciclarte 2026