Reciclarte 2026, EN VIVO: horarios, Fito Páez, Kchiporros y el minuto a minuto del día de cierre

San Bernardino despide una nueva y multitudinaria edición del festival Reciclarte este domingo 27 de septiembre. Con los portones habilitados desde las 15:00 en el Anfiteatro José Asunción Flores, fanáticos de todas partes del país colman las gradas para vivir una extensa tarde y noche de música que combina sonidos emergentes, fiesta y clásicos indiscutidos del cancionero regional.

14:00 Grilla de artistas del segundo día de Reciclarte 2026