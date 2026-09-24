ReciclArte 2026: horarios y todo lo que tenés que saber del festival

El Festival ReciclArte 2026 se prepara para dos jornadas de música en el Anfiteatro José Asunción Flores.

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La grilla reúne propuestas argentinas, colombianas y paraguayas. Entre los artistas internacionales se encuentran Fito Páez, Turf, Los Auténticos Decadentes, Ratones Paranoicos, Bacilos, Guasones, Conociendo Rusia, Gauchito Club, Zoe Gotusso y El Zar.

La representación nacional incluye a Kchiporros, La Secreta, Ripe Banana Skins, Villagrán, The Crayolas, Ovejas Negras, Cielo Ámbar, Avakuete, Néstor Ló & Los Caminantes y Francisco Russo, entre otros.

Con el festival a pocos días de su realización, estos son los horarios, precios de entradas, opciones de transporte y principales indicaciones para quienes asistirán.

Horarios del ReciclArte 2026

La apertura de portones está prevista para las 14:30 el sábado 26 y para las 15:00 el domingo 27.

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Sábado 26 de septiembre

14:30 — Apertura de portones

15:05 — Ore

15:50 — Ovejas Negras

16:40 — The Crayolas

17:30 — Gauchito Club

18:20 — Francisco Russo

19:05 — La Secreta

20:00 — Guasones

21:05 — Ripe Banana Skins

22:00 — Bacilos

23:05 — Ratones Paranoicos

00:10 — Turf

Domingo 27 de septiembre

15:00 — Apertura de portones

15:25 — Cielo Ámbar

16:15 — Avakuete

17:05 — Zoe Gotusso

18:00 — El Zar

18:55 — Néstor Ló & Los Caminantes

19:50 — Villagrán

20:45 — Conociendo Rusia

21:55 — Fito Páez

23:40 — Kchiporros

00:45 — Los Auténticos Decadentes

Entradas y forma de ingreso

Las entradas continúan disponibles a través de Ticketea, tanto para cada jornada como para los dos días.

Por día:

Platea: G. 275.000

Generales: G. 395.000

Césped: G. 505.500

Lounge: G. 805.000

Por los dos días:

Platea: G. 375.000

Generales: G. 495.000

Césped: G. 655.000

Lounge: G. 1.205.000

Este año el ingreso será directo, sin canje previo de entradas por pulseras. Para acceder al predio se deberá presentar la entrada digital o física en los accesos.

Una vez dentro del festival, quienes utilicen el sistema cashless deberán acercarse a las cajas habilitadas para solicitar la tarjeta correspondiente.

Buses y transporte

Para llegar al festival habrá dos opciones de buses difundidas para estas jornadas: un servicio gratuito habilitado por Cervepar y otro con costo, disponible a través de Ticketea.

El servicio gratuito de Cervepar requiere completar previamente un formulario disponible en su cuenta de Instagram. Los asientos son limitados. La propuesta contempla salidas desde el Paseo La Galería, en Asunción, a las 12:30, con destino a San Bernardino. El regreso está previsto desde FarmaTotal, sobre la avenida Wenceslao López esquina Guillermo Naumann: a las 01:30 el sábado 26 y a las 02:00 el domingo 27, con llegada nuevamente al Paseo La Galería.

Por otra parte, Ticketea ofrece un servicio de bus con un costo de G. 95.000, que incluye traslado de ida y vuelta y un agua mineral. La salida está prevista a las 14:00 desde la Estatua de las Residentas. El embarque para el regreso será sobre la avenida Wenceslao López y las vueltas se realizarán 30 minutos después de la finalización del concierto.

¿Qué se puede llevar?

La organización establece una serie de objetos permitidos y restringidos para el ingreso. Para evitar inconvenientes en los accesos, se recomienda revisar estas condiciones antes de salir.

Entre los elementos permitidos se encuentran celulares, cargadores portátiles, lentes de sol, gorras y sombreros, impermeables, tapones de oído, mantas o lonas pequeñas y vasos térmicos vacíos. También se permiten cámaras digitales pequeñas con lente fijo, alcohol en gel en envases de hasta 100 ml y perfumes de hasta 100 ml.

Las mochilas y carteras deberán ser menores a 21 x 30 centímetros. También se permiten riñoneras o mochilas de un solo compartimiento de hasta esas dimensiones. También están permitidos bloqueadores solares y desodorantes, siempre que no sean aerosoles.

Los medicamentos bajo receta médica pueden ingresar presentando la receta correspondiente junto con la cédula de identidad.

En cuanto a productos personales, se contempla el ingreso de maquillaje en polvo y gloss, productos femeninos y repelentes de insectos en spray, crema o aerosol. También se permite una caja cerrada de cigarrillos por persona y vapes o pods pequeños, hasta uno por persona.

¿Qué no se puede llevar?

No está permitido ingresar con armas ni objetos cortantes o punzantes, fuegos artificiales, explosivos, sustancias ilícitas, aerosoles, alimentos o bebidas ajenas al evento.

Tampoco se permitirá el acceso con carpas, sillas, conservadoras, equipos de tereré, instrumentos musicales ni equipos profesionales de fotografía, audio o video. Están prohibidos los selfie sticks, monopods, drones, tablets y computadoras.

La lista también incluye restricciones para banderas con palos, carteles y otros elementos de carácter religioso, racista o político, así como cadenas gruesas, cinturones con tachas, punteros láser, pistolas de agua y objetos similares.

No se permitirá el ingreso de bicicletas, patinetas, monopatines, scooters ni otros vehículos personales motorizados. Los animales de compañía tampoco podrán ingresar, salvo los perros de servicio.

Accesos y circulación

Durante el festival habrá modificaciones en la circulación vehicular en las inmediaciones del Anfiteatro José Asunción Flores.

La avenida Wenceslao López funcionará con un solo sentido de circulación durante el evento. Una vez terminado el festival, se volverán a habilitar ambas direcciones para facilitar la salida.

La calle Domingo Guerrero permanecerá bloqueada y habilitada únicamente para vehículos autorizados. También se mantendrá despejada la salida de emergencia, que estará restringida a la circulación común y comunicará con la avenida Mbokaja.

Por este motivo, quienes se trasladen en vehículo particular o mediante servicios de transporte deberán prestar atención a la señalización y a las indicaciones del personal dispuesto en la zona.

Recomendaciones para asistir

La organización recomienda llegar con anticipación para evitar filas y posibles demoras en el tránsito, utilizar ropa y calzado cómodos y mantenerse hidratado durante la jornada.

También aconseja llevar los objetos personales, especialmente el celular, en riñoneras o bolsos pequeños con cierre y mantenerlos delante del cuerpo durante los shows. En el predio será importante seguir las indicaciones del personal de seguridad e identificar las salidas de emergencia.

El festival contará, según la organización, con puestos de primeros auxilios, ambulancias, personal paramédico y un dispositivo de seguridad con controles en los accesos, incluyendo detectores de metales y revisión por parte de la Policía Nacional.

Por último, la organización recuerda no comprar entradas a personas desconocidas y utilizar únicamente los canales oficiales de venta.