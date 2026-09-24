ReciclArte 2026: horarios y todo lo que tenés que saber del festival

El Festival ReciclArte 2026 se prepara para dos jornadas de música en el Anfiteatro José Asunción Flores.
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La grilla reúne propuestas argentinas, colombianas y paraguayas. Entre los artistas internacionales se encuentran Fito Páez, Turf, Los Auténticos Decadentes, Ratones Paranoicos, Bacilos, Guasones, Conociendo Rusia, Gauchito Club, Zoe Gotusso y El Zar.
La representación nacional incluye a Kchiporros, La Secreta, Ripe Banana Skins, Villagrán, The Crayolas, Ovejas Negras, Cielo Ámbar, Avakuete, Néstor Ló & Los Caminantes y Francisco Russo, entre otros.
Con el festival a pocos días de su realización, estos son los horarios, precios de entradas, opciones de transporte y principales indicaciones para quienes asistirán.
Horarios del ReciclArte 2026
La apertura de portones está prevista para las 14:30 el sábado 26 y para las 15:00 el domingo 27.
Sábado 26 de septiembre
- 14:30 — Apertura de portones
- 15:05 — Ore
- 15:50 — Ovejas Negras
- 16:40 — The Crayolas
- 17:30 — Gauchito Club
- 18:20 — Francisco Russo
- 19:05 — La Secreta
- 20:00 — Guasones
- 21:05 — Ripe Banana Skins
- 22:00 — Bacilos
- 23:05 — Ratones Paranoicos
- 00:10 — Turf
Domingo 27 de septiembre
- 15:00 — Apertura de portones
- 15:25 — Cielo Ámbar
- 16:15 — Avakuete
- 17:05 — Zoe Gotusso
- 18:00 — El Zar
- 18:55 — Néstor Ló & Los Caminantes
- 19:50 — Villagrán
- 20:45 — Conociendo Rusia
- 21:55 — Fito Páez
- 23:40 — Kchiporros
- 00:45 — Los Auténticos Decadentes
Entradas y forma de ingreso
Las entradas continúan disponibles a través de Ticketea, tanto para cada jornada como para los dos días.
Por día:
- Platea: G. 275.000
- Generales: G. 395.000
- Césped: G. 505.500
- Lounge: G. 805.000
Por los dos días:
- Platea: G. 375.000
- Generales: G. 495.000
- Césped: G. 655.000
- Lounge: G. 1.205.000
Este año el ingreso será directo, sin canje previo de entradas por pulseras. Para acceder al predio se deberá presentar la entrada digital o física en los accesos.
Una vez dentro del festival, quienes utilicen el sistema cashless deberán acercarse a las cajas habilitadas para solicitar la tarjeta correspondiente.
Buses y transporte
Para llegar al festival habrá dos opciones de buses difundidas para estas jornadas: un servicio gratuito habilitado por Cervepar y otro con costo, disponible a través de Ticketea.
El servicio gratuito de Cervepar requiere completar previamente un formulario disponible en su cuenta de Instagram. Los asientos son limitados. La propuesta contempla salidas desde el Paseo La Galería, en Asunción, a las 12:30, con destino a San Bernardino. El regreso está previsto desde FarmaTotal, sobre la avenida Wenceslao López esquina Guillermo Naumann: a las 01:30 el sábado 26 y a las 02:00 el domingo 27, con llegada nuevamente al Paseo La Galería.
Por otra parte, Ticketea ofrece un servicio de bus con un costo de G. 95.000, que incluye traslado de ida y vuelta y un agua mineral. La salida está prevista a las 14:00 desde la Estatua de las Residentas. El embarque para el regreso será sobre la avenida Wenceslao López y las vueltas se realizarán 30 minutos después de la finalización del concierto.
¿Qué se puede llevar?
La organización establece una serie de objetos permitidos y restringidos para el ingreso. Para evitar inconvenientes en los accesos, se recomienda revisar estas condiciones antes de salir.
Entre los elementos permitidos se encuentran celulares, cargadores portátiles, lentes de sol, gorras y sombreros, impermeables, tapones de oído, mantas o lonas pequeñas y vasos térmicos vacíos. También se permiten cámaras digitales pequeñas con lente fijo, alcohol en gel en envases de hasta 100 ml y perfumes de hasta 100 ml.
Las mochilas y carteras deberán ser menores a 21 x 30 centímetros. También se permiten riñoneras o mochilas de un solo compartimiento de hasta esas dimensiones. También están permitidos bloqueadores solares y desodorantes, siempre que no sean aerosoles.
Los medicamentos bajo receta médica pueden ingresar presentando la receta correspondiente junto con la cédula de identidad.
En cuanto a productos personales, se contempla el ingreso de maquillaje en polvo y gloss, productos femeninos y repelentes de insectos en spray, crema o aerosol. También se permite una caja cerrada de cigarrillos por persona y vapes o pods pequeños, hasta uno por persona.
¿Qué no se puede llevar?
No está permitido ingresar con armas ni objetos cortantes o punzantes, fuegos artificiales, explosivos, sustancias ilícitas, aerosoles, alimentos o bebidas ajenas al evento.
Tampoco se permitirá el acceso con carpas, sillas, conservadoras, equipos de tereré, instrumentos musicales ni equipos profesionales de fotografía, audio o video. Están prohibidos los selfie sticks, monopods, drones, tablets y computadoras.
La lista también incluye restricciones para banderas con palos, carteles y otros elementos de carácter religioso, racista o político, así como cadenas gruesas, cinturones con tachas, punteros láser, pistolas de agua y objetos similares.
No se permitirá el ingreso de bicicletas, patinetas, monopatines, scooters ni otros vehículos personales motorizados. Los animales de compañía tampoco podrán ingresar, salvo los perros de servicio.
Accesos y circulación
Durante el festival habrá modificaciones en la circulación vehicular en las inmediaciones del Anfiteatro José Asunción Flores.
La avenida Wenceslao López funcionará con un solo sentido de circulación durante el evento. Una vez terminado el festival, se volverán a habilitar ambas direcciones para facilitar la salida.
La calle Domingo Guerrero permanecerá bloqueada y habilitada únicamente para vehículos autorizados. También se mantendrá despejada la salida de emergencia, que estará restringida a la circulación común y comunicará con la avenida Mbokaja.
Por este motivo, quienes se trasladen en vehículo particular o mediante servicios de transporte deberán prestar atención a la señalización y a las indicaciones del personal dispuesto en la zona.
Recomendaciones para asistir
La organización recomienda llegar con anticipación para evitar filas y posibles demoras en el tránsito, utilizar ropa y calzado cómodos y mantenerse hidratado durante la jornada.
También aconseja llevar los objetos personales, especialmente el celular, en riñoneras o bolsos pequeños con cierre y mantenerlos delante del cuerpo durante los shows. En el predio será importante seguir las indicaciones del personal de seguridad e identificar las salidas de emergencia.
El festival contará, según la organización, con puestos de primeros auxilios, ambulancias, personal paramédico y un dispositivo de seguridad con controles en los accesos, incluyendo detectores de metales y revisión por parte de la Policía Nacional.
Por último, la organización recuerda no comprar entradas a personas desconocidas y utilizar únicamente los canales oficiales de venta.