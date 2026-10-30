Marco Antonio Solís en Paraguay: entradas, horarios y todo sobre el show de El Buki

Los seguidores de Marco Antonio Solís ya tienen una cita con el romanticismo. El popular Buki llegará este sábado 31 de octubre a Paraguay para ofrecer un concierto en el Jockey Club, en el marco de su gira internacional “Gratitud Tour”.

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La jornada tendrá como invitada a la agrupación paraguaya Tierra Adentro, que subirá al escenario antes del artista mexicano. Para quienes planean asistir, estos son los horarios, precios de las entradas y demás detalles del espectáculo.

¿A qué hora comienza el concierto de Marco Antonio Solís?

La organización confirmó el siguiente cronograma para el sábado:

18:00: apertura de portones.

20:30: presentación de Tierra Adentro.

22:00: show de Marco Antonio Solís.

El espectáculo tendrá lugar en el Jockey Club, donde el público podrá disfrutar de una noche que combinará la música romántica del artista mexicano con la propuesta de la agrupación paraguaya.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a El Buki en Paraguay?

Las entradas están disponibles a través de la plataforma oficial Ticketea. Los precios varían de acuerdo con los sectores:

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Lounge Experience: G. 3.000.000.

Lounge A y B: G. 2.000.000.

Platino Central: G. 1.600.000.

Platino Lateral A y B: G. 1.300.000.

Oro A y B: G. 935.000.

Plata A y B: G. 650.000.

Bronce A y B: G. 535.000.

Bronce C y D: G. 455.000.

Platea: G. 325.000.

Campo VIP: G. 230.000.

De acuerdo con la disponibilidad informada, los sectores Bronce E y F y Preferencia ya se encuentran agotados.

La organización recuerda que las entradas deben adquirirse por los canales oficiales y no a través de terceros, para evitar inconvenientes con la validez de los accesos.

¿Qué canciones podría cantar Marco Antonio Solís?

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Marco Antonio Solís cuenta con un repertorio que atraviesa generaciones. Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Si No Te Hubieras Ido”, “Mi Eterno Amor Secreto”, “Más Que Tu Amigo”, “Tú Cómo Estás” y “O Me Voy O Te Vas”, temas que forman parte de la historia de la música romántica en español.

El artista mexicano desarrolló una extensa carrera como compositor e intérprete, con más de 300 canciones escritas, más de 20 álbumes publicados y millones de discos vendidos en todo el mundo.

El “Gratitud Tour” llega a Paraguay luego de recorrer distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá. Desde nuestro país, la gira continuará por otros destinos de Sudamérica y Centroamérica, entre ellos Chile, Perú, Nicaragua, Honduras y Colombia.