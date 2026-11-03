Show de Ed Sheeran se muda al Jockey Club: ¿qué pasa con las entradas ya adquiridas?

El primer concierto de Ed Sheeran en Paraguay tendrá un cambio de escenario: el espectáculo previsto para el próximo 26 de noviembre se trasladará al Jockey Club. La presentación forma parte de su gira mundial “Loop Tour 2026” y contará con la participación de Mavi como artista local invitada.

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Según informó la producción, el cambio de recinto responde a ajustes operativos y de producción, con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia al público y garantizar los tiempos necesarios para el montaje y desarrollo del espectáculo.

¿Qué pasa con las entradas ya adquiridas?

La organización confirmó que todas las entradas compradas mantienen su validez. No obstante, debido al traslado, se implementará una nueva distribución de sectores, adaptada a las características del Jockey Club.

Los compradores cuyos sectores se vean afectados por la reubicación recibirán un correo electrónico con los detalles de su nueva ubicación y los pasos a seguir, en caso de que corresponda.

Quienes prefieran no asistir al concierto debido al cambio de recinto podrán comunicarse al (0981) 642-000 para recibir más información sobre las opciones disponibles.

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Últimas entradas para Ed Sheeran en Paraguay

Las últimas entradas están disponibles a través de Ticketea, tanto en sus puntos físicos de venta como en su sitio web, con precios desde G. 400.000 más cargo por servicio.

El concierto será apto para todo público y cada asistente, incluidos los menores de edad, deberá contar con su propia entrada. La producción local recomienda que los menores de 13 años no ingresen a los sectores Campo Delantero y Campo Trasero. En caso de hacerlo, deberán estar acompañados por sus padres o un adulto responsable.