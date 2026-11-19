Recordando a Luis Alberto del Paraná, el artista que llevó la música paraguaya a los principales escenarios del mundo, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) entregó hoy 27 distinciones, póstumas y en vida, a músicos y personalidades vinculadas a la figura del célebre artista.

El acto se desarrolló esta mañana en la Sala Bicameral del Congreso Nacional y contó con un momento musical a cargo de la Orquesta Nacional de Música Popular (Onamp), bajo la dirección del maestro Luis Álvarez.

Según detalló la SNC, esta actividad se desarrolló en el marco de la Ley N.º 7623/2026, que declara el 2026 como Año del Centenario del Natalicio de Luis Alberto del Paraná y contempla distintas acciones para recordar su trayectoria y su contribución a la difusión internacional de la música paraguaya.

La ministra de la SNC, Adriana Ortiz, destacó el alcance internacional de la carrera de Luis Alberto del Paraná y destacó el acompañamiento de quienes contribuyeron a su desarrollo artístico y proyección internacional.

También celebró el trabajo realizado por la comisión para impulsar la ley del centenario y las iniciativas previstas para dar continuidad a los homenajes.

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Del acto también participó el senador Ramón Retamozo (ANR), impulsor del proyecto de ley, quien señaló la importancia de reconocer a quienes representaron al Paraguay a través de la música.

Otras autoridades como el ministro de la Senatur, Javier Ramírez, y el director del Centro Cultural de la República El Cabildo, Aníbal Saucedo, participaron del acto.

Se otorgaron condecoraciones en vida y a título póstumo a 22 integrantes de conjuntos musicales vinculados a Luis Alberto del Paraná, así como a cinco personalidades que desde la gestión pública, la diplomacia, el periodismo y otras iniciativas contribuyeron a mantener vivo su legado.

Los músicos que fueron distinguidos son:

Luis Alberto del Paraná

Digno García

Agustín Barboza

Reynaldo Meza

Rubito Medina

José de los Santos González

Julio Jara

Alfredo Marcucci

Cananí Álvarez

Rodolfo Ortiz

Atilano Brítez Cabral

Arsenio Jara

Fausto Franco

Adrián Barreto

Dionisio Villamayor

Tony Martínez

Ángel “Pato” García

Francisco Yglesias

Sixto Pedrozo

Aurelio Ovelar

Nino Espínola

Oscar Ramos

En tanto, las cinco personalidades reconocidas por contribuir al legado del músico, cuyo nombre real fue Luis Osmer Meza, son:

Federico Chávez – Expresidente de la República.

Epifanio Méndez Fleitas – Expresidente del Banco Central del Paraguay.

Waldemar Morínigo – Diplomático.

Juan Carlos Amoroso – Impulsor de los Premios Paraná.

Bernardo Garcete Saldívar – Periodista y escritor.

Luis Alberto del Paraná nació en Altos, departamento de Cordillera, el 21 de junio de 1926. Junto a su conjunto Los Paraguayos llevó la música de nuestro país a importantes escenarios de América y Europa, además de componer reconocidas canciones como “Mi guitarra y mi voz”, “Soy un vagabundo”, entre otras.

Paraná falleció en Londres, Inglaterra, el 15 de septiembre de 1974 a los 48 años de edad. Su funeral en Asunción fue multitudinario y se estima que unas 300.000 personas acompañaron al cortejo fúnebre.