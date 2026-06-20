Luis Alberto del Paraná, 100 años del gran embajador de la música paraguaya en el mundo

Este domingo se conmemora el centenario del nacimiento de Luis Alberto del Paraná, el artista que con su guitarra y su voz llevó la música paraguaya a los cinco continentes. Nació en la ciudad de Altos, departamento de Cordillera, el de junio de 21 de junio de 1926 con el nombre de Luis Osmer Meza.

Ya desde la adolescencia comenzó a destacarse en los escenarios, primero con la banda dirigida por el sacerdote salesiano Ernesto Pérez Acosta, más conocido como Pa’i Pérez; y luego como solista al ganar el Certamen de los Barrios realizado en el año 1942 en el Cine Rex de Asunción, con 16 años de edad.

El poeta y músico Gumersindo Ayala Aquino lo invitó luego a unirse al conjunto Los Guaireños, con quienes emprendió su primera gira por Latinoamérica. Al disolverse esta agrupación, Luis Osmer Meza decidió adoptar el nombre artístico de Luis Alberto del Paraná.

Con su conjunto Los Paraguayos, el artista comenzó a conquistar al público latinoamericano. Pero, al regresar a nuestro país en 1952, Paraná aún no era lo suficientemente conocido y debió animar el intermedio de las películas en dos cines asuncenos.

Al año siguiente, junto con Digno García y Agustín Barboza, Paraná partió rumbo a Europa para una Misión Cultural Oficial. El gobierno Federico Chavez otorgó al Trío Los Paraguayos un apoyo económico y pasaportes diplomáticos para difundir la música paraguaya en el Viejo Continente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El conjunto llegó a Génova, Italia, en mayo de 1954. Tras presentarse en la Radio Vaticano, la agrupación realizó una prueba para el sello discográfico Philips, en Bélgica. Las grabaciones fueron un éxito, llegando a alcanzar el Disco de Oro por ventas en Europa.

A lo largo de la carrera de Luis Alberto del Paraná, el grupo Los Paraguayos tuvo varias formaciones. Durante la década del 60, el artista recorrió importantes escenarios.

Una de sus actuaciones más destacadas y recordadas es la del Royal Variety Performance del año 1963, en el Prince of Wales Theatre de Londres, Inglaterra, donde Luis Alberto del Paraná y Los Paraguayos compartieron escenario con The Beatles.

A lo largo de su carrera, el cantante paraguayo se presentó en destacados escenarios como el del Olympia de París (Francia), el Festival de San Remo (Italia), el Madison Square Garden de Nueva York (Estados Unidos), entre otros.

El talento de Luis Alberto del Paraná no solo quedó plasmado en los discos que vendió por millones y que le valió reconocimientos como el Golden World Globe, que le otorgó el sello Philips en 1971, para reconocer a los artistas de fama mundial que recorrieron más de un millón de kilómetros en giras artísticas.

También en el año 1970, el cantante paraguayo fue el primero en recibir el Musicassette de Oro, un reconocimiento creado para aquellos que vendían más de 100.000 cassettes, que por entonces era un formato que comenzaba a implementarse.

El artista también plasmó sus canciones en la gran pantalla a través de su colaboración con el cineasta argentino Armando Bó, siendo parte de la película “La Burrerita de Ypacaraí”.

También grabó canciones para la banda sonora de las películas “Embrujada”, “Una mariposa en la noche” e “Insaciable”, todas dirigidas por Bó.

Su repentino fallecimiento se registró el 15 de septiembre de 1974 en un hotel de Londres, Inglaterra, donde Paraná se encontraba de gira. Su deceso, según el informe médico, se debió a un infarto en pleno sueño.

Su muerte produjo una gran conmoción en toda la escena musical y también en nuestro país. Sus restos arribaron a Paraguay el 23 de septiembre y, según registra la nota publicada por ABC, cerca de 300.000 personas acompañaron al cortejo fúnebre desde el aeropuerto hasta el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”.

El velatorio se realizó durante dos días, con una incesante circulación de personas, hasta que finalmente sus restos fueron sepultados el 25 de septiembre en el panteón de la familia Meza en el Cementerio Italiano.

A más de 50 años de su fallecimiento, la influencia de Luis Alberto del Paraná y Los Paraguayos sigue vigente. El artista, que ha compuesto canciones como “Mi guitarra y mi voz”, “Soy un vagabundo”, “Acuarela Paraguaya”, “Bajo el cielo del Paraguay”, sigue siendo una referencia para nuevas generaciones de artistas.

Luis Alberto del Paraná estuvo casado brevemente en 1951 con la artista de circo francesa Lissete Cairoly. En 1960 contrajo nupcias con la bailarina española Carmen Caballero González de las Navas, más conocida como Carmen Santana, quien falleció en Asunción en el año 2018.

La pareja tuvo dos hijos: Luis Manuel Meza González, también conocido como “Titi”, quien falleció el pasado 26 de enero; y Fabiola Meza González, quien sigue acompañando las actividades relacionadas a la memoria y el legado de su padre.

Sello postal conmemorativo por el centenario de Paraná

En homenaje a este centenario, la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) presentó el viernes la edición postal Centenario del Natalicio de Luis Alberto del Paraná.

Se trata de una serie de 3.000 estampillas postales para los valores de G. 7.000 y G. 8.000. Una de ellas lleva una fotografía de Luis Alberto del Paraná luciendo su camisa de ao po’i y el poncho de 60 listas, mientras que la otra incluye una imagen de Luis Alberto del Paraná y Los Paraguayos, así como del Globo de Oro y sus discos de Oro.

El Centro Cultural de la República El Cabildo también celebrará este centenario de Luis Alberto del Paraná con una actividad organizada conjuntamente por las Casas Bicentenario de las Artes Visuales y la Música.

Este miércoles 24 de junio, a las 19:00, se habilitará la muestra “Luis Alberto del Paraná. Una voz paraguaya en el Mundo”. La exposición se realizará a partir del fondo documental de Javier Delgado, presentando una selección de portadas de discos que testimonian su trayectoria.

El promotor cultural Daniel Torales compartirá una reseña sobre su vida y su carrera. En tanto, Manuel Cuenca ofrecerá un conversatorio acerca de la película “La Burrerita de Ypacaraí”.

La actividad, que tendrá lugar en la Casa Bicentenario de la Música (Cerro Corá 848) contará además con la participación de la cantante Andrea Valobra, quien interpretará varios temas de su repertorio.

Igualmente en Altos, su ciudad natal, este domingo se tendrá un acto de homenaje en el Centro Cultural Municipal Espacio Expresión, a partir de las 9:30. Participarán artistas como Mirta Noemí Talavera, Cristian Zaracho, entre otros.