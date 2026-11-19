El jazz paraguayo tendrá una nueva cita con el público a través del Ciclo Jazzcional, una iniciativa de Síncopa Producciones que propone una serie de ocho conciertos en diferentes espacios de Asunción. La programación comenzará este domingo 22 y se extenderá hasta el domingo 29 de noviembre, con una presentación por noche.

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La propuesta busca llevar la música en vivo a distintos puntos de la ciudad y acercar el trabajo de los artistas nacionales a públicos diversos. Para ello, cafeterías, cervecerías y locales gastronómicos funcionarán como escenarios de esta ruta musical.

Jazz en distintos barrios de Asunción

Bajo el concepto de la Ruta Jazzcional, el ciclo recorrerá el Centro Histórico y los barrios Villa Morra, San Roque, Manorá, Bella Vista, Ciudad Nueva, Virgen del Huerto y Las Mercedes.

La programación reunirá distintas aproximaciones al género, con propuestas vinculadas al jazz tradicional y contemporáneo, además de influencias del latin jazz, el blues y las sonoridades de la música paraguaya.

El calendario comenzará este domingo 22 con Latin Amibops, en Arsenal Cué, en el Centro Histórico. La agenda continuará de la siguiente manera:

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Domingo 22 de noviembre: Latin Amibops, en Arsenal Cué (Centro Histórico).

Lunes 23 de noviembre: Magno Molinas Jazz Trío, en 1407 (Villa Morra).

Martes 24 de noviembre: Emi Olazar, en Trópico (San Roque).

Miércoles 25 de noviembre: Cristina Bitiusca 4tet, en La Quesería (Manorá).

Jueves 26 de noviembre: Chino Corvalán Trío, en Sacramento Brewing Co. (Bella Vista).

Viernes 27 de noviembre: Marcelo Soler, en Chinchilla (Ciudad Nueva).

Sábado 28 de noviembre: Blablebliblo Blues Band, en Aurelia (Virgen del Huerto).

Domingo 29 de noviembre: Víctor Morel Hammond Trío, en Koggi (Las Mercedes).

Todos los conciertos tendrán acceso libre y gratuito. Los horarios de cada presentación y otros detalles serán anunciados a través de la cuenta de Instagram de Síncopa Producciones, @sincopaproducciones.

Una iniciativa para difundir el jazz nacional

El Ciclo Jazzcional cuenta con la dirección artística de Víctor S. Morel y la producción de David Messina, para Síncopa Producciones. Según sus organizadores, el proyecto apunta a ampliar los espacios de difusión del jazz paraguayo y favorecer el encuentro entre los músicos y nuevos públicos.

La iniciativa también contempla la circulación de playlists de artistas nacionales en los establecimientos que forman parte de la Ruta Jazzcional. Desde la organización explican que esta propuesta busca despertar el interés por la música nacional y promover su escucha en plataformas digitales.

El proyecto cuenta con el apoyo de los Fondos de Cultura 2026 de la Secretaría Nacional de Cultura.