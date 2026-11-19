La música será el punto de encuentro para una nueva actividad en el marco de las acciones previas al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La propuesta reunirá a tres artistas paraguayas en un formato íntimo, con la intención de compartir sus composiciones y generar un espacio para alzar las voces en comunidad.

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La noche tendrá como protagonistas a Paty Latorre, María Ríos y Carmen Díaz, quienes desarrollan distintos recorridos dentro de la música nacional y comparten su vínculo con el trabajo colectivo y la creación independiente.

Cancioneras Paraguayas y la creación musical de mujeres

El encuentro se vincula con el trabajo de Cancioneras Paraguayas, colectivo integrado por cantautoras, compositoras y gestoras culturales que busca generar espacios de encuentro, formación y difusión para las mujeres en la música nacional. Creado en 2024, el proyecto también impulsa el registro de sus obras y la circulación de sus canciones.

Entre sus iniciativas editoriales se encuentran los dos volúmenes de Cancioneras Paraguayas: Voces que inspiran, publicaciones que reúnen composiciones de autoras locales e incluyen letras y acordes, con el objetivo de contribuir a la preservación y difusión de este repertorio.

Las artistas que compartirán escenario

Una de las participantes será Paty Latorre, cantante, gestora cultural y productora paraguaya. Lidera la banda Passiflorx, con la que se presentó en escenarios de Paraguay y Argentina, entre ellos Cosquín Rock Paraguay, Reciclarte y Taragüí Rock. También cuenta con experiencia en la producción de giras y el registro visual, con trabajos como tour manager y fotógrafa para Purahéi Soul en circuitos nacionales e internacionales.

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Su labor dentro del sector independiente incluye la articulación de redes como Red Escucha y Sorora Música. Además, es cofundadora de Cancioneras y creadora de FESTIFERÓ, iniciativa orientada a la formación y el intercambio de conocimientos sobre gestión cultural y giras.

También estará María Ríos, cantautora, gestora cultural y docente, cuyo trabajo se inscribe en la canción de autor y combina elementos de la polca paraguaya y el rock, con composiciones en español y guaraní. En 2017 publicó su primer álbum, Cantando al sol, al que siguieron distintos sencillos, entre ellos “Cambiar Cambiar”, “Lo que tanto quiero” e “Iporãite”.

Ríos es una de las fundadoras de Cancioneras Paraguayas y participó en la creación de los libros Voces que inspiran. En esta presentación compartirá “Memoria viva”, su más reciente sencillo.

Completa la programación Carmen Díaz, compositora, guitarrista, percusionista y cantautora paraguaya. Su propuesta recorre géneros como el pop, rock, blues acústico, polca paraguaya y balada, incorporando también elementos de la música latinoamericana y el indie.

En sus canciones aborda experiencias cotidianas, reflexiones personales y aspectos de la cultura popular paraguaya, desde una mirada que también recoge elementos de la identidad local.