Antes de que Ed Sheeran apareciera sobre el escenario del Jockey Club, el público pudo recorrer parte de su historia a través de un video introductorio con imágenes de su infancia y de los primeros pasos de su carrera. El propio artista recordó aquellos años en los que cantaba en las calles y se presentaba en pubs frente a salas prácticamente vacías, sin saber hasta dónde podría llegar con sus canciones.

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La secuencia funcionó como una puerta de entrada bastante simbólica a lo que vendría después. Porque, más allá de los miles de espectadores que llegaron el jueves 26 de noviembre para verlo por primera vez en Paraguay, había algo de reivindicación en aquella historia: la de un músico que construyó su camino a partir de canciones y que, incluso en medio de una producción de escala internacional, sigue encontrando en ellas su principal argumento.

Con “Castle on the Hill” comenzó el concierto, seguido por “Shivers”, “The A Team” y “Sapphire”. “¡Hola, Asunción! Rohayhu. Es mi primera vez en Paraguay”, saludó el británico, quien manifestó que le gustaba nuestro país y que esperaba que todos disfrutaran de la noche.

Su presencia escénica fue sencilla, sin demasiados discursos ni grandes gestos para acaparar la atención. Pero esa aparente austeridad tenía una razón: el verdadero espectáculo estaba sucediendo a sus pies y en su set alrededor.

El arte de construir una canción

En inglés, loop significa bucle. En música, hace referencia a un fragmento sonoro que se graba y se reproduce repetidamente, permitiendo que el intérprete construya nuevas capas sobre esa misma secuencia. La loop station es el dispositivo que hace posible este procedimiento y que, en el caso de Sheeran, se controla principalmente mediante una pedalera que acciona con los pies.

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El mecanismo puede parecer sencillo cuando se lo explica, pero verlo en funcionamiento es otra cosa. Sheeran comienza grabando un patrón rítmico, que puede surgir de los golpes sobre el cuerpo de su guitarra o de un rasgueo. Luego lo reproduce en bucle y agrega otras líneas instrumentales, armonías o fragmentos de su propia voz. Cada elemento queda sonando y se integra con los anteriores hasta conformar una composición mucho más amplia.

Así, donde inicialmente había un músico con una guitarra, poco a poco aparece una estructura sonora que puede adquirir la riqueza de una banda completa. Todo se registra y se organiza en tiempo real, sin depender de una pista musical pregrabada que reproduzca el arreglo completo. La canción se va armando frente al espectador y cada capa tiene un propósito musical y emocional dentro del resultado final.

Uno de los momentos en que mejor se pudo apreciar esta destreza fue “Give Me Love”, donde las armonías y las diferentes texturas vocales fueron sumándose hasta alcanzar una sonoridad envolvente. También resultó particularmente interesante “Bloodstream”, en la que el entramado de repeticiones parecía acompañar la propia imagen de un torrente que atraviesa el cuerpo.

La propuesta no se limita, por supuesto, a una demostración técnica. Sheeran consigue que el procedimiento se convierta en parte de la experiencia musical. Hay algo hipnótico en observar cómo una melodía crece a partir de pequeños fragmentos que, por separado, podrían parecer pequeños.

Entre la intimidad y el despliegue

A lo largo de la noche, el cantante recorrió distintas etapas de su repertorio. “Don’t” lo llevó hasta un segundo escenario, desde donde continuó con “Eyes Closed”, “Lego House”, “Tenerife Sea”, “Kiss Me”, “Supermarket Flowers” y “Give Me Love”.

Más adelante, la incorporación de sus músicos aportó otros matices al espectáculo, especialmente en canciones como “Galway Girl” y “Nancy Mulligan”. El recorrido también incluyó “I Don’t Care”, “Old Phone”, “Camera” y “Celestial”, antes de que “Photograph” recuperara una atmósfera más íntima desde el escenario secundario.

En “Camera”, Sheeran invitó a los presentes a activar los flashes de sus teléfonos para acompañar la canción con un titilar de luces que se extendió por el predio. Fue uno de los varios momentos en que la producción visual adquirió protagonismo: las grandes pantallas proyectaban imágenes y composiciones de colores, mientras los juegos de iluminación y los fuegos artificiales ampliaban las dimensiones del espectáculo.

El repertorio también tuvo espacio para un medley de canciones que Sheeran escribió para otros intérpretes, entre ellas “Little Things”, “Love Yourself”, y otras. Luego llegaron “Thinking Out Loud”, con una guitarra eléctrica que aportó otra textura, “Perfect” e “I See Fire”, esta última entre las interpretaciones más destacadas de la noche.

Tras un nuevo tramo con “I’m a Mess”, “Bloodstream” y “Afterglow”, en la que incorporó el vocoder para procesar su voz, el músico se retiró brevemente antes de regresar con una camiseta que llevaba los colores de Paraguay y el apellido “Enciso” en la espalda, en alusión al futbolista Julio Enciso.

El cierre quedó reservado para “You Need Me, I Don’t Need You”, “Shape of You”, “Azizam” y “Bad Habits”, con la que el artista puso fin a una presentación que combinó pop, baladas, recursos electrónicos y una producción visual de gran escala.

Un encuentro que no se vivió de la misma manera

La relación entre el artista y el público tuvo distintos niveles de intensidad. Hubo sectores particularmente entregados, especialmente entre quienes consiguieron ubicarse más cerca del escenario y acompañaron con entusiasmo buena parte del repertorio. Sin embargo, desde otros puntos del predio, el concierto no siempre se percibió como una experiencia de canto colectivo. En algunos momentos también se hicieron presentes las conversaciones y el murmullo de los asistentes sobre todo en temas que parecían no conocer.

Sheeran buscó varias veces estimular esa participación, preguntando qué tan fuerte podían cantar o invitando a acompañarlo en determinados estribillos. Su repertorio, que combina canciones instaladas en la memoria pop de la última década con material más reciente, ofreció distintas puertas de entrada para quienes llegaron atraídos por sus grandes éxitos y para los seguidores que conocen cada rincón de su discografía.

Pero Sheeran no necesita llenar cada minuto con palabras ni construir un personaje escénico desbordante. Su principal herramienta es el oficio de compositor e intérprete, y el dispositivo que tiene a sus pies le permite exhibirlo de una manera poco habitual en un espectáculo de estas dimensiones.

Volver sobre la historia de aquel músico que tocaba en las calles y en pubs casi vacíos para encontrarse ahora frente a miles de personas puede parecer una narración clásica de ascenso y éxito. Pero lo que hizo especialmente interesante a este concierto fue que, en medio de las pantallas gigantes, las luces y la pirotecnia, Sheeran volvió a poner en primer plano el proceso mismo de hacer una canción.

Cada rasgueo, cada golpe y cada voz que se repetía abrían espacio para una nueva capa, y en esa construcción, más que en cualquier artificio, estuvo la esencia de la noche.