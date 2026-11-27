El artista británico Ed Sheeran se presentó anoche ante miles de personas en el Jockey Club Paraguayo, en su primera visita al país. Pero, antes de salir a tocar en el imponente escenario de su Loop Tour, experimentó con las cuerdas del arpa paraguaya.

A través de sus redes sociales, Sheeran compartió un vídeo donde se lo ve probando ejecutar “Shape of you”, uno de sus principales éxitos, con el arpa paraguaya.

Lo hizo acompañado por los arpistas Adrián Toledo y Alexandra Britos, así como por el cantante y guitarrista Marcelo Gabriel.

A través de su cuenta de Instagram, Toledo expresó su alegría por esta experiencia. “Lo más loco de la vida, conocerle a Ed, después, que toque mi arpa y que yo toque ahí los bajos. Estoy de espaldas, no se me ve, pero yo soy”, señaló el músico, haciendo referencia al vídeo compartido por Sheeran.

“Ed Sheeran quería escuchar el arpa”

El arpista conversó con ABC aún emocionado por la experiencia que vivieron anoche junto al reconocido artista británico. Comentó que la producción contactó con Alexandra luego de que ella haya compartido el escenario con artistas como Alejandro Sanz y La Beriso.

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“Ed Sheeran quería escuchar el arpa. Estábamos entre llevarle a un taller o ir al hotel, pero nos dijeron ‘vengan nomás antes del show y quédense a mirar”, detalló Toledo.

Agregó que al llegar al Jockey Club Paraguayo ingresaron a un camerino y al rato apareció el cantante presentándose “Hola, soy Ed”. Toledo destacó la sencillez de Sheeran, señalando que se sentó en el piso y escuchó atentamente el “Pájaro campana”.

Comentó además que Sheeran no solo se mostró interesado por el arpa, sino también por la guitarra fabricada en nuestro país y que hasta probó el rasguido de la polca paraguaya.

Cuando el artista británico se disponía para salir al escenario, los músicos paraguayos lo retuvieron y comenzaron a tocar juntos “Shape of You”.

Toledo indicó que ya vienen tocando en el arpa varios temas de Ed Sheeran. “La gente nos pide mucho sus músicas. Nosotros tocamos en bodas”, subrayó.

Agregó que las canciones más solicitadas suelen ser las baladas “Perfect”, “Photograph” y “Thinking Out Loud”.

El arpista destacó la amabilidad con que fueron tratados por toda la producción y comentó que al finalizar el encuentro el mánager les mostró un catálogo del merch de la gira y les ofreció elegir lo que querían. Tanto él como Alexandra optaron por tener el buzo de la gira.

Toledo subrayó además la apertura de Sheeran por conocer y probar los instrumentos, al tiempo de remarcar que “fue una experiencia única”. También destacó la visibilidad que el artista les acaba de dar en las redes sociales.

“Sin dudas, una de las mejores experiencias de nuestras vidas”, señaló por su parte Marcelo Gabriel, a través de su cuenta de Instagram.