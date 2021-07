Joss Stone: “Simplemente quiero ver el mundo”

A lo largo de sus 27 años, su frenética vida la llevó a dejar sus marcas en lugares donde la gran mayoría de los mortales jamás pisaría. Mick Jagger, James Brown y Blondie son solo algunos de los artistas con quienes compartió escenario. Colaboró con discos de Jeff Beck y hasta del ex Beatle Ringo Starr. Abrió un Super Bowl y se presentó en la ceremonia de los Grammy, con un alabado tributo a Janis Joplin, en la ceremonia de 2005. Por supuesto, también pudo llevarse un gramófono a casa.

Más allá de las alfombras rojas y lejos de los escándalos de la farándula, la cantante nacida en Dover, Inglaterra, hoy se centra a recorrer el mundo guiada solo por su amor a la música y sus deseos de reinventarse. Especialmente influenciada por géneros como el soul, el R&B, el blues y -más recientemente- el reggae, Joss Stone se embarca actualmente en su Total World Tour, una gira con la que por primera vez llegará a Paraguay.

En una entrevista concedida a ABC Color, la bella dama británica del soul expone su visión de la vida y de la industria, mientras planea editar su próximo álbum: Water for Your Soul.

-¿Cómo fueron las negociaciones para que estés en Paraguay?

-No sé (risas). Simplemente le pedí a mi agente que me reserve actuaciones en todos los países de Sudamérica. Y él me dijo: “¡¿Qué?! No puedo hacer eso”. Y le dije: “No te preocupes, simplemente andá y hacelo, tranquilo”. Entonces casi se arrancó los pelos tratando lo mejor que pudo y encontró para mí actuaciones en cada lugar. Me dijo que era la primera vez en toda su vida –ha sido agente de espectáculos por más de 30 años– que planificó conciertos en Uruguay, Paraguay y Bolivia. Me sentí muy bien por eso, porque fue algo nuevo para él y algo nuevo para mí y fue algo nuevo para todos.

-¿Cuánto dura el show que presentás en esta gira y qué discos destacás en la actuación?

-Durará unos 90 minutos y lo que llevo son canciones viejas, porque es lo que la gente quiere escuchar. Pero también estoy en búsqueda de un nuevo sonido, porque estoy lanzando un álbum nuevo más adelante dentro de este año. La gente no va a conocer esas canciones, pero solo quiero saber si les gusta. Es más un estilo reggae. Pero seguro haré cosas de los dos primeros discos y algo de LP1, pero también quiero cantar lo nuevo.

-¿Qué conocés de nuestro país?

-Casi nada. Hasta ahora sé que tienen dos idiomas. Eso me parece muy cool.

-A tu joven edad has alcanzado muchas metas, ¿cuáles son algunas de las cosas que le faltan a Joss Stone?

-Creo que simplemente quiero ver el mundo. Quiero hacer cosas buenas con mi tiempo. Si es que tengo la oportunidad de ayudar de cierta forma… porque creo que es cool. Sé que no sé mucho sobre muchas cosas, pero creo que puedo cantar y hacer que las personas se sientan bien. Entonces quiero usar eso como algo positivo. Eso es lo particular con este tour, que quiero hacerlo en todas partes y no solo en algunas partes. Quiero que esto sea una cuestión de todo el mundo. Esto ya no es una cuestión de dónde estoy cómoda, estoy harta de eso... ya no quiero eso. Hay tanta belleza y tantas cosas buenas que podemos dar como personas creativas, y me pregunto por qué la gente no lo hace. Estoy tratando de hacer eso.

-¿Cómo te sentís sabiendo que sos parte de una nueva generación de músicos ingleses y llevando a tus espaldas la historia de un país que siempre fue dominante y fantástico en cuanto a música?

-Nunca lo pensé. Creo que tenemos historia con todo. Cuando estás cantando cosas –como en este álbum nuevo, canto mucho reggae– allí hay historia, hay mucha historia con el soul… creo que soy alguien más “del momento”. Y por más de que esta historia sea interesante, no me afecta hoy. No me importa si una canción es vieja o nueva, simplemente me gusta. Creo que cuanto más te preocupás por la música, más estresante se vuelve. Te preocupás por si le faltás el respeto, si no lo estás haciendo bien. Y entonces alguien se da vuelta y te dice que así no se hace, y así yo no puedo vivir, amigo.

-Está claro que las cosas que hacés, las hacés por la música. Cuando comenzaste en esto eras muy joven. ¿Cómo fue para que no cayeras en la tentación de la fama y el escándalo?

-Creo que solamente empecé con otra visión. No me gustan ni me gustaron nunca esas cosas (la fama e idolatría), nunca lo quise. No empecé a hacer esto para que la gente me tome fotos cada cinco malditos segundos. Amo cantar, amo hacer música, amo formar parte de la música, porque yo misma la disfruto y porque veo que hace muchísimo por la gente. No lo hago para pasearme por una “red carpet”. Hay una necesidad diferente. Yo quiero sentirme bien y ser feliz. Si hay mucha industria musical, o mucho “LA”, me hace infeliz. Lo odio, me estresa. Solo creo que es una cuestión de gustos. A algunos les gusta el chocolate y a algunos no.

-Compartiste proyectos con leyendas de la música como Mick Jagger, Ringo Starr y Jeff Beck. ¿Qué te dejaron esas colaboraciones? ¿Cómo fue cantar al lado de Mick Jagger? ¿Siguen siendo amigos?

-Simplemente cantamos juntos, como niños. Así son los músicos, ellos cantan como niños. Sentí emoción, claro, pero siento emoción de tocar con cualquiera. (Jagger) es solo una persona, un tipo que hizo muchas cosas.

-Tu participación del 'reality' Star For A Night fue fundamental en tu carrera. ¿Sos fan, hoy, de algún reality musical?

-Bueno, yo solo estuve espacio de televisión por un minuto y medio. Y era un programa de talentos, no un 'reality'. Pero ahora venden tu vida, hablan de tu familia, de tus traumas, de tu familia, de tu gordura… cuando en realidad debería ser “¡cantá la maldita canción! No me importa una mierda tu vida”. Tu vida es irrelevante y, lo peor de todo, es inventada. Me gustaría ver un programa en donde la música sea el centro de todo, pero no tenemos eso ahora, no tenemos esto en “The Voice”, no tenemos eso en “American Idol”. Es una vergüenza, pero seguro si es solo sobre música la gente se va a aburrir. No sé, amigo, capaz sea vieja y aburrida, pero pienso así.

-En 2010 disolviste tu contrato con EMI para crear tu propia compañía. ¿Sentís que las compañías independientes hoy son el mejor camino?

-Creo que sí, depende de cómo seas. Creo que las compañías independientes se esfuerzan por sí mismas y son amigables para los artistas, para gente que quiere hacer su arte. Pero también hay artistas que quieren ser famosos, que quieren vender millones de discos, y esa gente debería ir a los sellos más grandes, porque ellos les proveen de esas cosas, de algo diferente. Depende mucho de lo que quieras. Creo que para el futuro de la música como entidad, creo que lo independiente es mucho más saludable.

También realizaste participaciones en cine. ¿Hay planes de retomar una carrera como actriz?

-Me gustaría, pero ahora no tengo tiempo. Lleva mucho tiempo ir a miles de audiciones... por ahora, no.

Con un repertorio que promete recorrer su discografía y estrenar nuevos temas, la cantante británica se presentará por primera vez en el país el 21 de marzo próximo, en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay. La artista podría compartir escenario con algún artista local, según adelantó la cantante. Las entradas para el concierto están a la venta a través de la Red UTS y los precios van desde los G. 145.000 (Palco) hasta los G. 615.000 (Joss Stone).