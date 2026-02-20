Buscan a niño indígena desaparecido hace 15 días en Luque

La agente fiscal Cecilia Núñez, titular de la Unidad Penal N.º 7 de turno de Luque, solicitó a la Comisaría 29ª Tarumandy un informe pormenorizado sobre las actuaciones llevadas adelante en el marco de la denuncia por la desaparición de Blas Antonio Barrios Escobar (11).

Según la denuncia formulada por su padre, Pedro Barrios Benítez, el niño habría salido de su domicilio hace aproximadamente 15 días. La fecha exacta no pudo ser precisada, ya que el progenitor se encontraba trabajando al momento de la ausencia.

Desde entonces, no se cuenta con información sobre su paradero.

Primera ausencia prolongada

De acuerdo con el relato del padre, el menor suele ausentarse por algunos días; sin embargo, esta es la primera vez que transcurre un lapso tan prolongado sin que regrese al hogar, lo que generó preocupación en el entorno familiar.

El niño es de contextura delgada, cutis moreno, cabello negro, estatura mediana y ojos oscuros. No se tienen datos sobre la vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición.

Blas pertenece a la comunidad indígena Tarumandymi, de la etnia Mby’a Guaraní, asentada en la ciudad de Luque.

Fiscalía ordena activar protocolos de búsqueda

En ese contexto, el Ministerio Público dispuso formalmente la búsqueda y localización del menor a través del Centro de Operaciones Policiales (COP). Asimismo, recordó a la comisaría actuante la obligación de aplicar los protocolos vigentes en casos de personas desaparecidas, conforme a lo establecido en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal.

La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la desaparición y determinar el paradero del niño.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía que, en caso de contar con datos, se comunique con la comisaría más cercana, al sistema 911 o con la unidad fiscal interviniente.