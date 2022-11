“Enola Holmes 2″: la hermana de Sherlock regresa en una divertida secuela

(Disponible en Netflix)

Enola Holmes, una adaptación de la serie de novelas del mismo nombre de Nancy Springer estrenada por Netflix en 2020, resultó ser una grata sorpresa, una ligera y entretenida aventura con momentos de acción inesperadamente intensos y una gran actuación central de parte de Millie Bobby Brown. Aunque no innova ni mejora en calidad en comparación con su predecesora, la secuela recién estrenada mantiene el nivel y se erige como una buena opción de entretenimiento de fácil digestión.

Poco después de los acontecimientos de la primera película, Enola Holmes (Brown) abre su propia agencia de detectives para intentar salir de la sombra de su famoso hermano Sherlock (Henry Cavill). Sin embargo, su primer caso, la investigación sobre la desaparición de una empleada de una fábrica de fósforos, acaba revelando una vasta y peligrosa conspiración.

Esta secuela logra preservar las virtudes de su predecesora, con una impresionante presentación visual de una Londres de la era victoriana que se siente grande y viva, y de nuevo es impulsada principalmente por una entrañable y carismática actuación de Millie Bobby Brown, quien claramente disfruta la posibilidad de exponer sus talentos para la comedia y la acción, que algunos de sus roles anteriores como los de Stranger Things o las películas de Godzilla no le dejaban sacar a relucir.

La decisión de ambas películas de hacer que Enola rompa constantemente la “cuarta pared” hablando o gesticulando directamente al espectador fácilmente podía haber resultado en una irritante imitación femenina de Deadpool, pero el buen trabajo de Brown y la mesura con la que el guion recurre a ese recurso “meta” logran que esos momentos no lleguen a volverse pesados.

Una ventaja de Enola Holmes 2 en comparación con su predecesora es que no tiene que hacer malabares con tantas pelotas. La primera película tenía que introducir a Enola, a sus versiones de Sherlock Holmes y otros personajes clave de las novelas de Arthur Conan Doyle, y repartir su tiempo entre dos misterios centrales – la desaparición de Eudoria (Helena Bonham Carter), la madre de Enola; y un complot para asesinar a Tewkesbury (Louis Partridge), y a consecuencia de esa sobrecarga la película se sentía apresurada y caótica especialmente en su primera mitad.

La secuela condensa las cosas mucho más con un solo misterio central – aunque con los inevitables y no siempre elegantes guiños a elementos clásicos de Sherlock Holmes en la periferia y el establecimiento de las semillas para una eventual Enola Holmes 3 –, así que todo fluye un poco mejor.

Esta nueva película también parece aprovechar un poco mejor al elenco secundario que rodea a Enola, en particular a Henry Cavill como la versión más musculosa de Sherlock Holmes hasta la fecha; y a Louis Partridge como Tewkesbury, quien ahora es miembro del Parlamento inglés. Brown y Partridge tienen buena química juntos y venden bastante bien el incómodo pero sincero romance que se desarrolla entre Enola y Tewkesbury, lo que no debería ser algo tan extraordinario o digno de mención, pero la verdad es que uno no puede evitar celebrarlo teniendo en cuenta lo inusual que es un romance central creíble en una de estas adaptaciones de novelas juveniles; véase los ejemplos de sagas como Los juegos del hambre o Divergente.

Y aunque el argumento del filme no tiene el mismo impacto incisivo que el de la película original con sus temas de viejas costumbres y ambiciones sofocando el futuro de los jóvenes, la trama de esta secuela demuestra una ambición similar apuntando hacia cuestiones de explotación laboral y desigualdad social de forma simple pero efectiva.

Enola Holmes 2 vuelve a establecer a esta como una de las grandes sorpresas gratas de Netflix en sus ambiciones de producir cine para todo público.

Calificación: 3/5

----------------------------------------------------------------------------

ENOLA HOLMES 2

Dirigida por Harry Bradbeer

Escrita por Jack Thorne (basada en una serie de novelas de Nancy Springer)

Producida por Millie Bobby Brown, Paige Brown, Alex Garcia, Ali Mendes y Mary Parent

Edición por Adam Bosman y Ana García

Dirección de fotografía por Giles Nuttgens

Banda sonora compuesta por Daniel Pemberton

Elenco: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Louis Partridge, David Thewlis, Helena Bonham Carter, Adeel Akhtar, Susie Wokoma, Hannah Dodd, Sharon Duncan-Brewster, Himesh Patel