“Fuerza bruta”: acción coreana que golpea muy fuerte

Lo que tenemos aquí es una continuación del exitoso filme surcoreano de acción de 2017 The Outlaws, una enormemente entretenida película encabezada por el siempre imponente y carismático actor Ma Dong-seok (o Don Lee, como se lo acredita en Occidente) como un imparable detective de policía. Lastimosamente por el momento esa primera película no parece estar disponible en ningún servicio accesible en Paraguay – al menos no de forma legal –, pero esta segunda parte que tenemos ahora en cines es en gran medida una historia independiente que no requiere haber visto la primera película para entenderla.

Lea más: Horarios de “Fuerza bruta” en cines de Paraguay

La película trascurre en el año 2008, y sigue al detective Ma Seok-do (Ma Dong-seok) y a su capitán (Choi Gwi-hwa) cuando son enviados de Seúl a Vietnam para repatriar a un criminal coreano que se entregó en Ho Chi Minh. Sin embargo, allí descubren que un peligroso criminal ha estado secuestrando y asesinando turistas coreanos, por lo que deciden intentar atraparlo a pesar de estar fuera de su jurisdicción.

Más allá de los personajes recurrentes como el detective Ma, el capitán, el resto del equipo de ambos y un par de secundarios de la película anterior que toman algo más de relevancia en esta secuela, y algunas referencias a modo de guiños para los fans, la historia en Fuerza bruta se sostiene sola, más o menos como las continuaciones de otras películas de acción como Bad Boys II o las secuelas de Arma mortal que eran capítulos independientes; es una secuela más tradicional que el tipo de continuación altamente interconectada al que nos acostumbró el cine actual dominado por Marvel.

La primera película cautivaba desde el principio con tanto con su humor negro como con su fascinante retrato del submundo criminal de Seúl como un delicado ecosistema de rivalidades y ambiciones opuestas en que el trabajo de Ma y sus compañeros era más el de mantener el equilibrio y la paz que el de impedir todos y cada uno de los delitos de los que estaban al tanto.

A la secuela, sin embargo, le cuesta un poco más entrar en ritmo, y los primeros 30 minutos pueden resultar algo tediosos, perdiéndose un poco entre mini homenajes a la primera película - la introducción de Ma en esta película es muy similar a su primera escena en la anterior, una versión más larga y gastada del mismo chiste – y quizá demasiado énfasis en diálogos humorísticos que no están tan pulidos como los de la película anterior.

Pero una vez que la historia arranca de verdad, pasados esos primeros veintitantos minutos, la película alcanza un nivel de calidad similar al de su predecesora, e incluso la sobrepasa en algunos momentos puntuales de acción, incluyendo algunas brutales peleas en las que la gran presencia física de Don Lee se usa con gran efecto; la coreografía, el dinámico manejo de la cámara y el sonido se combinan perfectamente para hacer sentir que cada puñetazo golpea con la fuerza de un camión fuera de control.

El clímax de la película en particular es digno de aplaudir, una prolongada persecución vehicular con múltiples giros y alta tensión que hace una transición a duelos con cuchillos, una persecución a pie y, luego de un breve intermedio, una pelea final tan potente – con un villano interpretado por un Son Seok-koo muy efectivamente intimidante incluso puesto frente a la montaña de músculo que es nuestro protagonista - que solo ver los golpes dados podría causar moretones en el espectador.

Si bien es cierto que algunos de los momentos de brutalidad policial se sienten algo fuera de lugar – aunque nada peor que lo que uno vería en películas policiales hollywoodenses, en particular las de décadas pasadas – y el balance entre humor y oscuridad no está tan perfectamente equilibrado y afinado, Fuerza bruta es un muy buen filme de acción de esos que no llegan a menudo a cines, por lo que debería ser un goce para cualquier fan del cine de acción.

Calificación: 3/5

-----------------------------------------------------------------------------

FUERZA BRUTA

Título original: 범죄도시2

Dirigida por Lee Sang-yong

Escrita por Kim Min-seong

Producida por Ma Dong-seok, Kim Hong-baek y Jang Won-seok

Edición por Kim Sun-min

Dirección de fotografía por Ju Sung-lim

Banda sonora compuesta por Kim Tae-song

Elenco: Ma Dong-seok, Son Seok-koo, Choi Gwi-hwa, Park Ji-hwan, Heo Dong-won, Ha Jun, Jung Jae-kwang, Park Ji-young, Nam Moon-cheol, Lee Joo-won