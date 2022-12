“Los 4 grandes”: acción ridículamente entretenida

(Disponible en Netflix)

El cineasta indonesio Timo Tjahjanto, cuyas previas colaboraciones con Netflix incluyen la entretenida película de terror Que te trague el Infierno – un digno heredero del estilo de horror demoniaco grotesco de la saga Evil Dead de Sam Raimi – y la alucinantemente brutal película de acción La noche nos persigue, vuelve a la plataforma con una comedia que no llega a las alturas que las previas obras del director conquistaron en sus propios géneros, pero que entretiene con personajes carismáticos y más de la acción dinámica y perversamente creativa del realizador asiático.

La historia sigue a cuatro sicarios retirados, los hermanos adoptivos Topan (Abimana Aryasatya), Alpha (Lutesha), Jenggo (Arie Kriting) y Pelor (Kristo Immanuel), que tres años después del asesinato de su padre Petrus (Budi Ros), quien los crió y entrenó, son rastreados por Dina (Putri Marino), una policía y también hija adoptiva de Petrus, quien busca resolver el asesinato de su padre. Pero las fuerzas que mataron a Petrus también buscan acabar con sus hijos.

El afán de Tjahjanto de no encasillarse y de buscar diversidad de géneros dentro bajo el paraguas común de la acción sangrienta es admirable, por lo que uno no puede ser demasiado duro con el hecho de que el manejo que la película tiene de su propia comedia no es demasiado fino y por momentos puede resultar más irritante que hilarante.

Por suerte, esos momentos de irritación son puntuales; algún que otro chiste que no aterriza, se repite o se extiende más de lo necesario, un par de momentos donde la inclusión de un chiste acaba diluyendo un buen momento de acción o emoción. Nada demasiado grave, pero sí cosas ligeramente urticantes.

Aun así, la película se mantiene a flote gracias a personajes entretenidos y un guion lleno de diálogos genuinamente graciosos, interpretados por un grupo de actores que no tiene miedo de lanzarse a los momentos más sinceros y a las instancias de mayores payaseadas a lo Jim Carrey con igual ahínco.

Y la acción, lógicamente, es de primera. Tjahjanto sigue siendo uno de los mejores directores del momento en lo que se refiere a coreografiar acción y seguir esta con una cámara ágil y movediza, que imprime caos, urgencia y energía cinética a cada golpe o patada evadida o conectada sin sacrificar la claridad visual de la acción ni marear al espectador.

Quizá lo más gracioso de la película es que, supuestamente, este es el resultado de un pedido a Tjahjanto de disminuir un poco la brutalidad en relación a la carnicería de proporciones bíblicas que es La noche nos persigue: una película que es, quizá, un diez o quince por ciento menos cruenta. A nadie lo cuelgan por un gancho de frigorífico en Los 4 grandes, pero sí hay usos perversamente inventivos de escopetas, lanzacohetes y hasta un cepillo de dientes convertido en arma mortal.

Los 4 grandes no deslumbra como el filme anterior de su director, pero aun así está entre lo mejor de la comedia de acción este año.

Calificación: 3/5

-----------------------------------------------------------------------

LOS 4 GRANDES

Título original: The Big 4

Dirigida por Timo Tjahjanto

Escrita por Timo Tjahjanto y Johanna Wattimena

Producida por Timo Tjahjanto y Wicky V. Olindo

Edición por Dinda Amanda

Dirección de fotografía por Batara Goempar

Banda sonora compuesta por Bembi Gusti, Tony Merle y Aghi Narottama

Elenco: Abimana Aryasatya, Putri Marino, Lutesha, Arie Kriting, Kristo Immanuel, Marthino Lio, Michelle Tahalea, Kho Michael, Budi Ros, Donny Damara, Andri Mashadi, Willem Bevers, Marsha Timothy