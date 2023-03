“65″: acción con dinosaurios a la que le faltó evolucionar un poco

Aunque no sea particularmente buena, 65 se siente como un buen augurio para los fans de los dinosaurios en el cine, ya que evidencia que un estudio parece haberse percatado del hecho de que Universal Pictures no tiene los derechos exclusivos para poner dinosaurios en sus - cada vez peores -continuaciones de Parque Jurásico.

Mills (Adam Driver) es el piloto de una nave espacial de pasajeros de un planeta lejano que, a causa de un accidente con asteroides, acaba varado un planeta extraño que resulta ser la Tierra, hace 65 millones de años, cuando los dinosaurios eran las formas de vida dominantes en el planeta. Junto con Koa (Ariana Greenblatt), una niña y la única otra sobreviviente del choque de la nave, Mills debe hallar la forma de sobrevivir y escapar del planeta.

La primera impresión que causa 65 es que alguien asaltó la sala de edición de la película con una sierra para amputar y se puso a rebanar la película con furia, porque en especial en su primera media hora el filme se siente lleno de hoyos, como si a las escenas les faltaran grandes porciones que fueron extirpadas sin mucho cuidado.

Muchas películas de acción sufren de una edición desorientadora que no logra conectar la acción de una toma a otra, pero resulta más inusual ver ese tipo de defecto en escenas “normales” como un personaje simplemente yendo de un lugar a otro; lo que no quiere decir que las pocas escenas de acción que trascurren en esos primeros compases del filme tampoco adolezcan de esa edición caótica.

Eventualmente la película se asienta en un ritmo más coherente – aunque ocasionalmente el dolor fantasma de alguna que otra escena que claramente fue amputada sigue sintiéndose - mientras Mills y Koa se adentran en los bosques y cuevas de la Tierra primigenia, eludiendo dinosaurios muy poco realistas pero memorables en sus diseños de ciencia ficción.

Los efectos digitales son pasables; en algunas instancias se nota el presupuesto relativamente bajo de la película, con efectos digitales a medio cocer, pero por lo general la película tiene el buen tino de ambientar sus escenas más cargadas de efectos en la oscuridad para enmascarar bien su artificialidad.

La historia de Mills y los motivos familiares que lo pusieron en la cabina de la nave siniestrada, y cómo eso define su relación con Koa, es un ejemplo bastante estándar del tipo de historia de un padre y una hija adoptiva sobreviviendo en un entorno mortal que se puso bastante de moda en los últimos años - véase también The Last of Us y su adaptación a televisión, por ejemplo.

Driver, que hace un cambio de registro interesante a héroe de acción, le pone mucha alma al papel de Mills, y la joven actriz Ariana Greenblatt se defiende bien en un papel que la obliga a actuar exclusivamente con gestos y en un idioma inventado, pero en general la película no hace nada con su historia que no se haya visto antes y hecho mejor en otras series, películas o videojuegos.

Sí hay que decir que el clímax de la película eleva considerablemente la calidad del filme, una conclusión muy entretenida en la que la acción sube de decibeles mientras la cuenta regresiva que se cierne sobre los protagonistas se acerca a su final y Mills y Koa se ven arrastrados a un enfrentamiento desesperado con un trasfondo apocalíptico. Es un final tenso, emocionante y visualmente espectacular.

Aún con esa buena nota final, 65 obliga al espectador a pasar por demasiado tedio para llegar a lo bueno. Un intento admirable de dar buena acción prehistórica - algo que nos falta desesperadamente en el cine actual – que no acaba de dar en el blanco.

Calificación: 2/5

---------------------------------------------------------------------------

65

Dirigida por Scott Beck y Bryan Woods

Escrita por Scott Beck y Bryan Woods

Producida por Scott Beck, Bryan Woods, Sam Raimi, Zainab Azizi y Deborah Liebling

Edición por Josh Schaeffer y Jane Tones

Dirección de fotografía por Salvatore Totino

Banda sonora compuesta por Chris Bacon

Elenco: Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman, Nika King