“Oso intoxicado”: mercadería de mala calidad

Oso intoxicado es un ejemplo estremecedor de lo que pasa cuando realizadores de cine toman una idea con potencial para entretener pero no tienen idea de qué hacer con ella.

El filme es una dramatización de una historia real ocurrida en 1985 en un parque nacional en Georgia, Estados Unidos, donde un paquete de cocaína caido de una narcoavioneta fue encontrado por un oso negro que se comió el paquete. Si bien en la vida real el oso simplemente murió por sobredosis, en la película el animal se vuelve una imparable máquina de matar.

La directora Elizabeth Banks tiene experiencia como actriz en películas que adoptan un tono similar al que ostenta Oso intoxicado; en particular la muy entretenida Slither de James Gunn tiene un tono similar de comedia absurda con elementos de terror. Pero Banks, cuya aún naciente carrera como directora no ha sido demasiado afortunada hasta ahora, y su guionista Jimmy Warden no parecen haber reparado en que su película necesitaba algo más que solo una buena premisa.

El chiste de “oso cocainómano” por sí solo quizá serviría para un segmento de cinco minutos en Saturday Night Live, pero incluso para una película relativamente corta como es Oso intoxicado, que apenas supera la hora y media de duración, acaba siendo insuficiente, en particular porque más allá de algún que otro momento de violencia cómicamente exagerada, la película se niega a explotar la ridiculez de la premisa en ningún tipo de forma creativa, limitándose a hacer que los personajes griten constantemente que, efectivamente, el oso se drogó con cocaína y que sí, de hecho, eso es muy loco.

Lo que quizá no sería un problema tan grave si el elenco humano del filme fuera más entretenido, pero aparte de Eddie (interpretado por el criminalmente infravalorado Alden Ehrenreich), el hijo recién enviudado de un mafioso, o la siempre bienvenida Margo Martindale como una irritable guardabosques que protagoniza la única buena escena de acción en toda la película, el resto del elenco es bastante olvidable.

Ni siquiera el gran Ray Liotta, en una de sus últimas actuaciones, tiene mucho qué hacer más allá de ser un villano genérico.

Más allá de la citada escena con Martindale – involucra una ambulancia – y un momento cómicamente chocante que también involucra a la guardabosques y recuerda a un momento particularmente memorable del Pulp Fiction de Quentin Tarantino, la película tiene poco qué ofrecer en entretenimiento sangriento.

Y claramente el presupuesto para efectos visuales con que trabajaba la película era limitado, porque el oso nunca termina de sentirse real en los momentos de acción más intensos, y para una película tan exclusivamente dependiente de su premisa central, el oso protagonista ni siquiera está tanto tiempo en pantalla.

Oso intoxicado es peor que una película horrible: es una película tan mediocre que ni siquiera es interesantemente inepta.

Calificación: 2/5

---------------------------------------------------------------------------

OSO INTOXICADO

Título original: Cocaine Bear

Dirigida por Elizabeth Banks

Escrita por Jimmy Warden

Producida por Elizabeth Banks, Phil Lord, Christopher Miller, Brian Duffield, Max Handelman y Aditya Sood

Edición por Dylan Jury y Debra Zane

Dirección de fotografía por Joel Negron

Banda sonora compuesta por Mark Mothersbaugh

Elenco: Keri Russell, Alden Ehrenreich, O’Shea Jackson Jr., Ray Liotta, Isiah Whitlock Jr., Brooklynn Prince, Christian Convery, Margo Martindale, Jesse Tyler Ferguson, Kristofer Hivju, Hannah Hoekstra, Ayoola Smart