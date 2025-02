‘Cónclave’: política y religión en un drama que atrapa

‘Cónclave’ nos transporta al corazón del Vaticano, donde los cardenales se encierran en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo Papa tras la muerte del pontífice en funciones.

Ralph Fiennes interpreta al cardenal Lawrence, decano del Colegio Cardenalicio, un hombre en una crisis de fe que ahora que navega entre las sombras del poder y las pugnas políticas dentro de la Santa Sede. Con su porte solemne y su inconfundible intensidad, Fiennes eleva un guion que, si bien eficaz, carece del filo necesario para convertir la historia en un thriller eclesiástico inolvidable.

El director Berger, conocido por su visión visual meticulosa en ‘Sin novedad en el frente’, imprime aquí una estética sobria y elegante. Los pasillos cubiertos de mármol, las vestiduras escarlatas y los susurros conspirativos generan un aire de claustrofobia y tensión que encaja perfectamente con la temática de la película. Sin embargo, a medida que la trama avanza, la cinta opta por lo funcional en lugar de lo osado, y su impacto emocional queda diluido en un relato que se mantiene dentro de lo esperado, sin arriesgarse a desafiar la narrativa convencional sobre el poder eclesiástico.

La película juega a ser un thriller político-religioso sin llegar a descender lo suficiente en el conflicto interno de sus personajes.

El reparto de apoyo, con Stanley Tucci, John Lithgow y Sergio Castellitto, aporta solidez a la película. Castellitto, en particular, destaca con un personaje que encarna la resistencia al cambio dentro de la Iglesia, ofreciendo algunos de los momentos más intrigantes del filme. La presencia de Isabella Rossellini como la hermana Agnes es un acierto, aunque su papel queda relegado a un plano menor en una historia dominada por hombres en sotana.

Aunque ‘Cónclave’ no brilla por su profundidad filosófica ni por giros argumentales impactantes, su pulcra ejecución y la solidez de su elenco la convierten en una propuesta que, entre todas las nominadas al Oscar, se posiciona como la mejor. No por ser revolucionaria, sino porque logra lo que muchas otras no: mantener al espectador cautivo en su atmósfera de intriga y poder, aunque el desenlace deje más preguntas que respuestas. Una película que reina entre las nominadas, aun sin desafiar las expectativas del trono que ocupa.

Ficha técnica: Cónclave

Calificación: 4/5

Título original: Conclave

Dirigida por: Edward Berger

Duración:120 min.

Nacionalidad: USA

Elenco: Ralph Fiennes, John Lithgow, Stanley Tucci, Isabella Rossellini

Sinopsis: “CÓNCLAVE sigue muy de cerca uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo: la elección del Papa. Tras la inesperada muerte del Sumo Pontífice, el cardenal Lawrence (Ralph Fiennes) es designado como responsable de dirigir el cónclave. Cuando los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los salones del Vaticano, Lawrence se ve atrapado dentro de una compleja conspiración a la vez que descubre un secreto que podría sacudir los cimientos de la Iglesia.