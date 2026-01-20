“Familia en renta”: el confort de la superficie y el peso de las apariencias

“Familia en renta” tiene una premisa que nos introduce en un mercado de afectos simulados: agencias de “sustitutos” donde actores profesionales alquilan su presencia para llenar vacíos en bodas, funerales o crisis familiares. Lo que para el espectador occidental podría parecer una excentricidad es en realidad un fenómeno muy común en la cultura nipona contemporánea y es aquí donde la película intenta poner el foco en la doble moral de un sistema que monetiza la soledad, donde tanto el que cobra como el que contrata se vuelven cómplices de una mentira compartida para sostener las convenciones sociales.

Para quienes logren superar la incredulidad y abrazar este concepto, el filme ofrece un entretenimiento sólido y de una humanidad palpable. Sin embargo, se queda corto en sus ambiciones. Aunque el reparto secundario ofrece destellos de una historia mucho más profunda y compleja, esos hilos se esfuman rápidamente para devolvernos al trillado camino del viaje de autodescubrimiento del protagonista.

El trabajo de Hikari es estéticamente impecable; su estilo fluido logra captar matices y emociones varias en rincones inesperados de un Tokio que luce magnético. No obstante, queda la sensación de que, despojada de su envoltorio exótico, la historia podría haber sido cualquier otra producción estadounidense sobre la crisis existencial y los golpes que le da la soledad a un hombre de mediana edad.

Hacia su desenlace, se percibe el esfuerzo de la directora por universalizar una problemática intrínsecamente japonesa y elevarla a una reflexión sobre la condición humana. Lamentablemente, esa intención naufraga entre clichés y estructuras propias del Hollywood más convencional. La película termina en un limbo indefinido: no es lo suficientemente incisiva para ser un drama social, ni lo suficientemente audaz para ser una comedia. Tenía potencial, pero no supieron aprovecharlo.

Calificación: 2/5

Ficha técnica: “Familia en renta”

Título original: Rental Family

Dirección: Hikari (Mitsuyo Miyazaki)

Guion: Stephen Blahut, Hikari

País: Japón

Año: 2025

Duración: 103 min.

Género: comedia dramática

Elenco: Brendan Fraser, Mari Yamamoto, Takehiro Hira, Akira Emoto, Shannon Mahina Gorman

Productora: Knockonwood, Sight Unseen Pictures

Música: Jon Thor Birgisson, Alex Somers

Fotografía: Stephen Blahut, Takuro Ishizaka