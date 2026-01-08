Cine y TV
08 de enero de 2026 - 10:05

Familia en renta

Un actor estadounidense de poco éxito, radicado en Japón, acepta trabajar con una agencia que provee actores que se hacen pasar por familiares o parejas de sus clientes.

Por ABC Color

Título original: Rental Family

Dirección: Hikari

Guion: Hikari y Stephen Blahut

Elenco: Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto, Shannon Mahina Gorman, Akira Emoto, Shino Shinozaki, Kimura Bun, Sei Matobu

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 110 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:10; 19:10 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 19:00; 21:10 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 14:30; 18:30 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 16:15 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 19:00 (en español); 21:10 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 19:00 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:15 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:15; 19:00 (en español).

ENCARNACIÓN

*Cine Max (Maxiaventura, Avenida Japón, esq. Reverchon), 17:20 (en español).