En esta tercera temporada, Rue (Zendaya) y los demás personajes de Euphoria vuelven a enfrentarse a situaciones dramáticas y de extremo peligro que, en las dos primeras entregas, generaron un ambiente de alta tensión, capaz de incomodar y despertar empatía en la audiencia.

Los conflictos internos de cada personaje de la serie de HBO continúan siendo el sustento narrativo, dentro de una línea temporal que los sitúa en la etapa de la adultez joven.

El caos y, sobre todo, las decisiones al límite siguen siendo la esencia de Euphoria en esta temporada, en la que los actores —que lograron convertir la serie en una tendencia global— hoy la protagonizan ya como figuras consagradas.

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Motivos para ver la tercera temporada de Euphoria

El desempeño del elenco: el trabajo de los actores, especialmente el de Zendaya, se mantiene en un alto nivel, de acuerdo con las reseñas más positivas.

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¿La última temporada? Aunque no está confirmado, podría ser la última entrega de la serie. Esto incrementa el interés natural por ver cómo concluye el viaje de cada uno de los personajes, luego de cuatro años desde la segunda temporada.

El salto temporal de los personajes: el tráiler dejó a los fans un incentivo al mostrar un “show completamente diferente”, lo que genera dudas sobre el enfoque narrativo de Sam Levinson y sobre cómo se verán la adolescente Rue y los demás en la adultez.

Nuevos personajes: si bien la intención no es dar a conocer detalles sobre la nueva temporada, una de las caras nuevas será Rosalía, la artista española. Se desconoce aún si tendrá un rol protagónico.