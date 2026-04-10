¡Vuelven Euphoria y The Boys! Una guía de lo nuevo en streaming esta semana

Esta semana en plataformas de streaming llegó sobrecargada de grandes regresos de algunas de las series más populares a nivel mundial, desde el irreverente éxito internacional The Boys hasta la galardonada Hacks, además de continuaciones de shows icónicos como Malcolm in the Middle o El cuento de la criada. Y el domingo llega a HBO la muy esperada temporada tres de Euphoria.

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Además, hay una novedad de Star Wars, nuevas series europeas, romance coreano y una nueva película de Keanu Reeves.

Series

Euphoria, temporada 3 (HBO Max)

El muy esperado regreso de uno de los más grandes éxitos de drama juvenil de los últimos tiempos. Cuatro años después de la segunda temporada, la historia continúa con Rue y sus excompañeros de colegio ya adultos, enfrentándose a nuevos peligros y la búsqueda de algún tipo de redención entre problemas amorosos, narcóticos y crimen. Protagonizada por Zendaya, Jacob Elordi, Hunter Schafer y Sydney Sweeney. El primer episodio se estrena el domingo.

The Boys, temporada 5 (Amazon Prime Video)

La irreverente y cruda sátira de superhéroes basada en los cómics del mismo nombre regresa con su quinta y última temporada, trayendo consigo el desenlace de la desesperada guerra de Billy Butcher y sus aliados contra la corporación Vought y su más terrible creación: el inestable superhumano Homelander. Con Karl Urban, Jack Quaid, Erin Moriarty y Anthony Starr.

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Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta (Disney+)

Una miniserie secuela de la popular comedia televisiva Malcolm in the Middle, estrenada entre 2000 y 2006. Veinte años después, Malcolm se ha distanciado de su familia, pero una caótica reunión se produce con motivo del aniversario de matrimonio de sus padres Hal y Lois. Protagonizan Frankie Muniz, Jane Kaczmarek y Bryan Cranston.

Los testamentos (Disney+)

Una adaptación de la novela homónima de Margaret Atwood, que sirve como secuela de la serie El cuento de la criada, que sigue a dos jóvenes pupilas en la brutal academia que prepara a futuras esposas en la opresiva sociedad patriarcal de Gilead. Con Chase Infiniti, Rowan Blanchard y Ann Dowd.

Hacks, temporada 5 (HBO Max)

También regresa con su quinta temporada esta serie estadounidense de comedia dramática sobre las desventuras personales y profesionales de una comediante de stand-up y su compañera y guionista. Protagonizada por Jean Smart y Hannah Einbinder.

Errores épicos (Netflix)

Una nueva serie estadounidense de comedia sobre dos hermanos que, por accidente, acaban trabajando para una organización criminal. Con Dan Levy, Taylor Ortega y Laurie Metcalf.

Star Wars: Maul - Señor de las sombras (Disney+)

Una nueva serie animada del universo de Star Wars que gira en torno al guerrero Maul, quien vuelve a alzarse para intentar reconstruir su imperio criminal y entrenar a un nuevo aprendiz en las oscuras artes Sith.

Bandi (Netflix)

Una serie francesa en la que un grupo de hermanos que quedan huérfanos se ven obligados a luchar e involucrarse en el crimen para sobrevivir. Protagonizan Djody Grimeau y Rodney Dijon.

La corona perfecta (Disney+)

Una serie romántica coreana que trascurre en una versión alternativa de la Corea moderna en la que aún existe la monarquía constitucional y sigue la relación entre el príncipe y una heredera luego de que estos contraen matrimonio por contrato. Con Lee Ji-eun y Byeon Woo-seok.

Rabo de Peixe, temporada 3 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie portuguesa sobre un joven que se adentra en el mundo del narcotráfico en las costas lusas. Protagonizada por José Condessa.

Películas

Outcome (Apple TV+)

Una comedia negra sobre un actor de cine que intenta recomponer su vida luego de años de abuso de sustancias y ve cómo su nueva vida es amenazada por un intento de chantaje. Dirigida por Jonah Hill y protagonizada por Keanu Reeves, Hill y Cameron Diaz.

Embestida (Netflix)

Un thriller de supervivencia en el que un pueblo costero en los Estados Unidos se inunda a causa de un intenso huracán, y sus habitantes deben escapar de las aguas infestadas de tiburones. Con Phoebe Dynevor y Djimon Hounsou, dirigida por Tommy Wirkola.

18 rosas (Netflix)

Una comedia romántica filipina en la que una adolescente intenta asegurar que su fiesta de debut sea perfecta y, con ese fin, hace un trato con un joven solitario recién llegado a su colegio. Con Xyriel Manabat y Kyle Echarri, dirigida por Dolly Dulu.