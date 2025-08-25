¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Metal Gear Solid 3 regresa en una nueva versión con gráficos modernos, Sony lanza su más reciente apuesta china Lost Soul Aside, Xbox trae por primera vez a PlayStation un juego de Gears of War y a cambio Sony lleva Helldivers 2 a Xbox, entre muchas otras novedades que llegan a consolas y PC.

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

TurretGirls (lunes 25)

Desarrolladores: Nanairo Enterprise

Distribuidores: Dangen Entertainment

Plataforma: Windows

Un juego de disparos “sobre rieles” - en el que el jugador solo controla dónde dispara, no así el movimiento de los personajes, sobre una soldado que debe repeler a tiros una invasión extraterrestre.

Chip ‘n Clawz vs. The Brainoids (martes 26)

Desarrolladores: Snapshot Games

Distribuidores: Arc Games

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

El nuevo título de un estudio encabezado por Julian Gollop, creador de la saga XCOM, es un colorido título de acción, plataformas en 3D y estrategia cooperativa en el que el jugador debe guiar a un ejército en una lucha contra fuerzas alienígenas invasoras.

Gears of War: Reloaded (martes 26)

Desarrolladores: The Coalition

Distribuidores: Xbox Game Studios

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Una remasterización para consolas actuales del legendario primer juego de la saga de acción y ciencia ficción Gears of War, lanzado originalmente en 2006, que además llega por primera vez a una consola PlayStation.

Helldivers II en Xbox (martes 26)

Desarrolladores: Arrowhead Game Studios

Distribuidores: Sony Interactive Entertainment

Plataformas: Xbox Series X/S

El masivamente exitoso juego de acción en línea Helldivers II llega a consolas Xbox un año después de su lanzamiento original en PC y PlayStation 5, sumando jugadores de otra plataforma en la guerra por defender la Súper Tierra de amenazas alienígenas.

Space Adventure Cobra: The Awakening (martes 26)

Desarrolladores: Magic Pockets

Distribuidores: Microids

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 45, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de disparos y plataformas en 2D basado en la legendaria serie de manga Cobra de Buichi Terasawa, que pone al jugador en la piel del icónico pirata espacial Cobra en una nueva aventura.

Varlet (miércoles 27)

Desarrolladores: Aquria

Distribuidores: FuRyu

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch 2

Un juego de rol japonés en el que un joven es transferido a una escuela secundaria que oculta secretos sobrenaturales y debe forjar alianzas y relaciones con sus compañeros para sobrevivir.

Story of Seasons: Grand Bazaar (miércoles 27)

Desarrolladores: Marvelous

Plataformas: Windows, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Un “remake” del clásico de Nintendo DS Harvest Moon DS: Grand Bazaar, uno de los títulos más aclamados de esa icónica serie de juegos de rol y simulación de vida granjera.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (jueves 28)

Desarrolladores: Konami

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un “remake” del clásico Metal Gear Solid 3: Snake Eater, la aclamada precuela de la saga Metal Gear Solid lanzada originalmente en PlayStation 2 en 2004. Esta nueva versión recrea la historia del juego original – sin participación de su director original Hideo Kojima – con gráficos de última generación y revive modos especiales del juego de 2004 como Metal Gear Online y la colaboración con Ape Escape.

Kirby and the Forgotten Land en Switch 2 (jueves 28)

Desarrolladores: HAL Laboratory

Distribuidores: Nintendo

Plataforma: Nintendo Switch 2

La versión de nueva generación del aplaudido juego de plataformas en 3D Kirby and the Forgotten Land, lanzado originalmente en Nintendo Switch en 2022, que llega con una nueva campaña titulada Star-Crossed World y mejoras propias de su transición a la más potente consola Switch 2.

The Knightling (jueves 28)

Desarrolladores: Twirlbound

Distribuidores: Saber Interactive

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de aventuras y exploración en mundo abierto que evoca los clásicos de plataformas en 3D de la década del 2000 y sigue a un joven aspirante a caballero que emprende un viaje en busca de su mentor desaparecido, equipado solo con un escudo mágico.

Super Robot Wars Y (jueves 28)

Desarrolladores: Bandai Namco

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch

La nueva entrega de la saga de juegos de estrategia por turnos Super Robot Wars, en la que el jugador coordina en combate a algunos de los robots gigantes más icónicos de la televisión japonesa, incluyendo personajes de series como Ultraman o Mobile Suit Gundam.

Lost Soul Aside (viernes 29)

Desarrolladores: Ultizero Games

Distribuidores: Sony Interactive Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 5

Un juego de rol y acción de fantasía desarrollado en China, en el que un guerrero acompañado de un ser capaz de transformarse en distintas armas recorre varias dimensiones en su lucha contra un régimen autoritario e invasores interdimensionales.

Shinobi: Art of Vengeance (viernes 29)

Desarrolladores: Lizardcube

Distribuidores: Sega

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 45, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un reinicio de la emblemática serie de juegos de plataformas Shinobi de Sega que, como los clásicos de finales de la década de 1980, es un vertiginoso título de acción en 2D en el que el jugador guía a un ninja vestido de blanco por desafiantes niveles llenos de enemigos y obstáculos.