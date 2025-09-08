¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Esta semana marca el regreso de la popular serie de juegos de ciencia ficción Borderlands y además incluye nuevos juegos basados en Garfield y Dragon Ball, una compilación de clásicos de plataformas de la década del 90 y un intrigante nuevo juego de terror.

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

Bubsy in: The Purrfect Collection (martes 9)

Desarrolladores: Limited Run Games

Distribuidores: Atari

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una compilación de los clásicos juegos de plataformas de la serie Bubsy, lanzados originalmente en la década de 1990 por el estudio Accolade. La colección incluye los tres juegos originales en 2D lanzados entre 1993 y 1994 y una remasterización del notorio Bubsy 3D (1996), además de entrevistas con los desarrolladores originales de los juegos, cómics y otros materiales de archivo.

Dragon Ball: Gekishin Squadra (martes 9)

Desarrolladores: Ganbarion

Distribuidores: Bandai Namco Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, iOS, Android

Un “MOBA” - juego multijugador de batalla en línea, similar a títulos como League of Legends o DOTA – gratuito ambientado en el universo del mundialmente famoso manga y anime Dragon Ball de Akira Toriyama, en el que los jugadores controlan a icónicos personajes de esa historia en batallas “online” de cuatro contra cuatro.

Garfield Kart 2: All You Can Drift (miércoles 10)

Desarrolladores: Eden Games

Distribuidores: Microids

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un nuevo juego de carreras de karts protagonizado por personajes de la clásica tira de cómics Garfield de Jim Davis y sus múltiples adaptaciones.

Borderlands 4 (viernes 12)

Desarrolladores: Gearbox Software

Distribuidores: 2K

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

La cuarta entrega en la popular serie de juegos de disparos en primera persona Borderlands promete el mundo abierto más grande de la saga hasta ahora y una gran cantidad de nuevas armas y herramientas para que el jugador explore, luche y busque tesoros en un letal planeta alienígena dominado por un brutal dictador.

Gloomy Eyes (viernes 12)

Desarrolladores: Fishing Cactus, Atlas V, 3dar y Be Revolution Gaming

Distribuidores: ARTE France y Untold Tales

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de terror con una estética inspirada en clásicos del cine animado como El extraño mundo de Jack o El cadáver de la novia, en el que una niña viviente y un niño zombi deben explorar juntos un oscuro y tétrico mundo de noche eterna donde está en curso una guerra entre vivos y muertos.

NHL 26 (viernes 12)

Desarrolladores: EA Vancouver

Distribuidores: Electronic Arts

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S

La nueva entrega de la serie anual de simuladores de hockey sobre hielo de EA Sports, con la licencia oficial de la Liga Nacional de Hockey de los Estados Unidos y todas las actualizaciones de equipos de la última temporada.