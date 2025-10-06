¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

La nueva entrega de Battlefield llega para cautivar a los fans de la acción en primera persona en una semana que también trae el nuevo juego de la saga Little Nightmares, un intrigante juego de terror inspirado por clásicos de Disney, un juego de misterios protagonizado por Snoopy y muchos otros nuevos títulos que llegan a consolas y PC.

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

Battle Suit Aces (martes 7)

Desarrolladores: Trinket Studios

Distribuidores: Outersloth

Plataformas: Windows, Mac, PlayStation 5, Nintendo Switch

Un juego de rol y estrategias con combate basado en cartas en el que el jugador debe gestionar un equipo de pilotos de robots de combate mientras emprende una carrera de búsqueda de legendarias armas alienígenas.

Lethal Honor: Order of the Apocalypse (martes 7)

Desarrolladores: Viral Studios

Distribuidores: HandyGames

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un “roguelike” de acción de alta dificultad que trascurre en un mundo post apocalíptico con una estética inspirada en cómics para adultos de la década de 1980, en el que el jugador debe enfrentar monstruosas amenazas sobrenaturales.

Heroic Songs: The Remix (miércoles 8)

Desarrolladores: Emma Create

Distribuidores: Frontier Works

Plataforma: Windows

Un juego de estrategia y simulación en el que el jugador debe crear y administrar una ciudad habitada por “idols”, cantantes de música pop japonesa.

Bye Sweet Carole (jueves 9)

Desarrolladores: Little Sewing Machine

Distribuidores: Maximum Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de terror inspirado en el clásico Clock Tower, pero con una presentación y animación que emula a los clásicos largometrajes de Walt Disney. El jugador encarna a una joven mujer que investiga una misteriosa desaparición en un siniestro orfanato.

Absolum (jueves 9)

Desarrolladores: Guard Crush Games y Supamonks

Distribuidores: Dotemu

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch

Un “beat ‘em up” en 2D de corte clásico en el que los jugadores eligen de entre un grupo de distintos héroes con habilidades específicas - desde un elfo espadachín hasta un enano especialista en armas de fuego o un mago anfibio – para enfrentar a hordas de enemigos y salvar a su mundo.

Rise Eterna II (jueves 9)

Desarrolladores: Makee Games y Ricci Cedric Design

Distribuidores: Forever Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

La secuela del juego de rol y estrategia de 2021 Rise Eterna permite de nuevo al jugador sumergirse en un mundo de fantasía histórica en el que debe liderar ejércitos y decidir el futuro de un reino en guerra.

Yooka-Replaylee (jueves 9)

Desarrolladores: Playtonic Games

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Una remasterización del aclamado juego de plataformas en 3D de 2017 Yooka-Laylee, un sucesor espiritual de los juegos Banjo-Kazooie creado por varios de los desarrolladores de esos clásicos. Esta nueva versión incoropora nuevos elementos a la historia, mejoras en los movimientos y más secretos qué recolectar.

Battlefield 6 (viernes 10)

Desarrolladores: Battlefield Studios

Distribuidores: Electronic Arts

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

La nueva entrega de la exitosa saga de juegos de acción militar en primera persona Battlefield incluye una nueva historia basada en un conflicto entre la OTAN y una fuerza militar privada, además de las masivas batallas en línea que siempre fueron la marca registrada de la serie.

Dreams of Another (viernes 10)

Desarrolladores: Q-Games

Plataformas: Windows, PlayStation 5

Un juego de exploración en tercera persona en el que el jugador explora un mundo difuso armado con un rifle automático que, en vez de destruir, materializa el mundo a su alrededor.

Little Nightmares III (viernes 10)

Desarrolladores: Supermassive Games

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

La tercera entrega de la aclamada serie de juegos de terror y plataformas Little Nightmares sigue a dos nuevos personajes que exploran e intentan escapar de un mundo de oscuridad y horrores ocultos. A diferencia de los juegos anteriores, esta tercera entrega puede ser jugada por dos usuarios en línea en simultáneo. Este viernes se lanza también una remasterización para consolas actuales del primer Little Nightmares.

PixelJunk Eden 2 (viernes 10)

Desarrolladores: Q-Games

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5

Una nueva entrega de la serie PixelJunk, que propone una surreal aventura de lataformas y ritmo en entornos psicodélicos e hipnóticos.

Snoopy and the Great Mystery Club (viernes 10)

Desarrolladores: Cradle Games

Distribuidores: GameMill Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de aventuras en el que Snoopy, Charlie Brown y sus amigos resuelven misterios en su ciudad y su colegio.