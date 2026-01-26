¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Esta semana, la industria del videojuego trae lanzamientos que van desde la secuela de un éxito reciente de acción sobrenatural, varias propuestas de terror psicológico o de acción, un ambicioso lanzamiento de combate multijugador en primera persona y un intrigante título de alpinismo y supervivencia.

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

Highguard (lunes 26)

Desarrolladores: Wildlight Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un nuevo juego de acción en primera persona en línea de la mano de un estudio compuesto por veteranos de series como Titanfall, Apex Legends y Call of Duty. Los jugadores toman parte de un conflicto entre guerreros con asombrosos poderes por el control de un legendario continente.

Dark Auction (miércoles 28)

Desarrolladores: IzanagiGames

Distribuidores: Good Smile Company

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch

Un juego narrativo de aventuras e investigación que sigue a un joven que llega a una mansión siguiendo la pista de su padre desaparecido, y acaba atrapado en un siniestro juego mortal del que solo podrá escapar explorando la mansión, formando alianzas con las otras personas atrapadas y deduciendo la verdad que se oculta entre los muros.

Steel Century Groove (miércoles 28)

Desarrolladores: Sloth Gloss Games

Plataforma: Windows

Un juego de rol y de ritmo en el que los jugadores deben ensamblar y controlar un equipo de robots gigantes de combate en batallas que no se deciden con armas, sino con danza.

Cairn (jueves 29)

Desarrolladores: The Game Bakers

Plataformas: Windows, PlayStation 5

Lo nuevo de los creadores del aclamado juego de acción Furi (2016) es título de aventuras y alpinismo, en el que el jugador debe ascender una peligrosa montaña, con mecánicas que simulan con realismo la escalada y la supervivencia en ambientes extremos como los que enfrentaría un alpinista en el mundo real.

Don’t Stop, Girlypop! (jueves 29)

Desarrolladores: Funny Fintan Softworks

Distribuidores: Kwalee

Plataforma: Windows

Un colorido y vertiginoso juego de disparos en primera persona inspirado en la estética Y2K de inicios de la década del 2000, que obliga a los jugadores a permanecer en constante movimiento mientras abren fuego con armas adornadas con piedras brillantes y combaten contra una ambiciosa corporación.

I Hate This Place (jueves 29)

Desarrolladores: Rock Square Thunder

Distribuidores: Broken Mirror Games

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de terror de perspectiva isométrica y presentación estética inspirada en la serie de cómics del mismo nombre, que sigue a una mujer atrapada en una realidad alternativa infestada de retorcidos monstruos a los que debe enfrentar o evadir para sobrevivir.

Code Vein II (viernes 30)

Desarolladores: Bandai Namco

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

La secuela del exitoso juego de rol vampírico Code Vein (2019) de nuevo pone al jugador en la piel de un cazador de criaturas sobrenaturales que debe enfrentar una amenaza capaz de destruir al mundo, acompañado por una mujer con el poder de manipular el flujo del tiempo.

The 9th Charnel (viernes 30)

Desarrolladores: Saikat Deb Creations

Distribuidores: Soedesco

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de terror psicológico en primera persona en el que el jugador debe explorar entornos plagados de monstruos y optar por hacerles frente con una variedad de armas o esconderse y esquivarlos para escapar.