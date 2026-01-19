¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

El ritmo de lanzamientos en la industria de los videojuegos va ganando impulso luego del inicio del nuevo año y esta semana trae interesantes lanzamientos, incluyendo la versión 1.0 de lo nuevo del universo de League of Legends, aventuras futuristas, fantasía satírica y simulación futbolística.

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

2XKO en consolas (martes 20)

Desarrolladores: Riot Games

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S

Luego de haber sido lanzado en “early access” el año pasado, llega el lanzamiento 1.0 de este juego de lucha ambientado en el universo de League of Legends, que además llega por primera vez a consolas.

MIO: Memories in Orbit (martes 20)

Desarrolladores: Douze Dixièmes

Distribuidores: Focus Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Un desafiante “metroidvania” en 2D en el que el jugador encarna a un androide que debe explorar una masiva estructura tecnológica habitada por máquinas hostiles y detener una catástrofe en ciernes.

Arknight: Endfield (jueves 22)

Desarrolladores: Hypergryph

Distribuidores: Gryphline

Plataformas: Windows, PlayStation 5, iOS, Android

Un juego de rol y estrategia en tiempo real “free to play” en el que los usuarios toman el rol de estrategas que deben guiar a las fuerzas humanas mientras colonizan un inhóspito y peligroso planeta extraterrestre.

Hermit and Pig (jueves 22)

Desarrolladores: Heavy Lunch Studio

Plataforma: Windows

Un juego de rol de corte clásico, con un estilo gráfico que recuerda a títulos icónicos del género como Earthbound. La historia sigue a un anciano ermitaño y a su cerdo mientras caen accidentalmente en una maraña conspirativa cuando salen a buscar hongos una mañana.

Sega Football Club Champions 2026 (jueves 22)

Desarrolladores: Sega

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS, Android

Un juego de simulación de fútbol derivado de la exitosa serie Football Manager de Sega. Al igual que esos juegos, Football Club Champions se centra en la administración de un club de fútbol y permite al usuario participar tanto en la composición del equipo como en el desarrollo de las instalaciones del club, el entrenamiento de los deportistas y muchos otros aspectos del deporte.

Escape from Ever After (viernes 23)

Desarrolladores: Sleepy Castle Studio

Distribuidores: HypeTrain Digital

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de rol en 2D inspirado en la saga Paper Mario de Nintendo. Los jugadores deben guiar a un caballero de poca monta y otros aventureros en una odisea para impedir que su mundo de fantasía sea absorbido por una avariciosa corporación que busca convertir a sus habitantes en mano de obra barata.