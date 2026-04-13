¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

La industria de los videojuegos acelera esta semana con el lanzamiento de la muy esperada nueva propuesta original de Capcom, la llegada a consolas del aclamado Hades II, el lanzamiento de un ambicioso nuevo juego de acción en línea, una nueva propuesta social de Nintendo, además de títulos de terror, suspenso, acción retro y varias otras novedades.

Hades II en consolas (martes 14)

Desarrolladores: Supergiant Games

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S

Esta semana llega el muy esperado lanzamiento en consolas de la secuela del aclamado “roguelike” de acción Hades. Jugadores de PlayStation y Xbox finalmente podrán volver al Inframundo de la mitología griega para guiar a la princesa Melinoe en su odisea para acabar con el titán Cronos.

Last Flag (martes 14)

Desarrolladores: Night Street Games

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Plataforma: Windows

Un nuevo juego de acción multijugador en línea en que los jugadores se enfrentan en batallas de cinco contra cinco que dan un nuevo giro al clásico juego de “captura la bandera”. Se trata del primer juego de un estudio fundado por Dan Reynolds, vocalista de la banda de rock Imagine Dragons.

Dosa Divas: One Last Meal (martes 14)

Desarrolladores: Outerloop Games

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Una curiosa mezcla de juego de rol clásico con combate por turnos y juego de cocina, que pone al jugador al mando de un robot-cocina con el que una joven mujer recorre un mundo de fantasía y se enfrenta a un inescrupuloso imperio de comida rápida.

Replaced (martes 14)

Desarrolladores: Sad Cat Studios

Distribuidores: Thunderful

Plataformas: Windows, Xbox Series X/S

Un atmosférico juego de plataformas y acción futurista en 2D que trascurre en una versión alternativa de los Estados Unidos de la década de 1980 y sigue a una inteligencia artificial atrapada en un cuerpo humano, que intenta exponer los siniestros planes de una poderosa corporación.

Mouse: P.I. for Hire (jueves 16)

Desarrolladores: Fumi Games

Distribuidores: PlaySide Publishing

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Un muy anticipado juego de disparos en primera persona cuya estética imita el estilo de clásicos de animación de inicios del siglo XX. El jugador encarna a un ratón detective – con la voz del prolífico actor Troy Baker – en una peligrosa ciudad de animales, que se sumerge en el peligroso submundo criminal para resolver una serie de misterios.

Tomodachi Life: Living the Dream (jueves 16)

Desarrolladores: Nintendo

Plataforma: Nintendo Switch

La nueva entrega de la serie de simuladores sociales Tomodachi Life, que permite a los jugadores enviar a sus avatares de Nintendo – llamados Miis – a una isla que pueden personalizar a su gusto y entablar amistades y relaciones con otros personajes.

Cthulhu: The Cosmic Abyss (jueves 16)

Desarrolladores: Big Bad Wolf

Distribuidores: Nacon

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de terror cósmico en primera persona inspirado en la obra literaria del autor H.P. Lovecraft. La historia trascurre en una estación minera en las profundidades del océano Pacífico, donde un investigador descubre terribles secretos relacionados a una deidad profana.

Ground Zero (jueves 16)

Desarrolladores: Malformation Games

Distribuidores: Kwalee

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de terror con una presentación que evoca a clásicos del género “survival horror” de las décadas de 1990 y 2000. La historia sigue a agentes de fuerzas especiales que son enviados a una Corea del Sur devastada por el impacto de un meteorito que además infestó la zona de criaturas monstruosas.

Gecko Gods (jueves 16)

Desarrolladores: Inresin

Distribuidores: Super Rare Originals

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch

Un adorable juego de plataformas en 3D en el que el jugador encarna a una lagartija que debe explorar antiguas ruinas para descubrir secretos sobre una misteriosa civilización desaparecida.

Opus: Prism Peak (jueves 16)

Desarrolladores: Sigono

Distribuidores: Shueisha Games

Plataformas: Windows, OSX, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Una aventura narrativa que sigue a un fotógrafo y a una niña con amnesia mientras recorren una misteriosa tierra en busca del camino de regreso a casa, armados solo con una cámara fotográfica con la que deben descubrir secretos inesperados.

Pragmata (viernes 17)

Desarrolladores: Capcom

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

El muy esperado nuevo juego original de acción de Capcom es una aventura de ciencia ficción y acción en tercera persona en el que el jugador toma el control de astronauta varado en una estación lunar junto a un androide con forma de niña, con quien debe trabajar para escapar de una inteligencia artificial hostil. El jugador controla al astronauta y a la niña a la vez, utilizando armas y habilidades de “hacker” para combatir con hordas de robots fuera de control.