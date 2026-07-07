Videojuegos: Assassin’s Creed y Doom lideran los lanzamientos de la semana

Esta semana trae a PC y consolas de videojuegos un muy esperado ‘remake’ de uno de los juegos más queridos de la popular serie Assassin’s Creed, la primera expansión del último Doom, deportes estadounidenses y lo nuevo de la saga japonesa Sword Art Online, entre otras novedaedes.

Doom: The Dark Ages – Revelations (martes 7)

La primera expansión a la historia de Doom: The Dark Ages, la más reciente entrega de la pionera serie de juegos de acción en primera persona de Id Software. Se reportó que se trata de una expansión sustancial, con unas 10 horas de contenido con nuevos niveles, brutales armas y espeluznantes nuevos enemigos.

Moonlight Peaks (martes 7)

Una combinación de simulador de vida al estilo de éxitos como Stardew Valley o Animal Crossing y juego de terror sobrenatural, en el que el jugador toma el rol de un vampiro que se muda a un nuevo pueblo y debe mantener una granja con cultivos mágicos y entablar lazos con la población local de hombres lobo, sirenas y otros seres míticos.

Assassin’s Creed: Black Flag – Resynced (jueves 9)

Un ‘remake’ del juego de 2014 Assassin’s Creed IV: Black Flag, considerado uno de los mejores de la exitosa saga de acción histórica de Ubisoft. Esta nueva versión actualiza la historia del pirata Edward Kenway en el Caribe con gráficos de última generación y varias adiciones a la historia del juego original.

EA Sports College Football 27 (jueves 9)

La nueva entrega de la recientemente resucitada serie de simuladores anuales de fútbol americano con licencia oficial de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria de los Estados Unidos.

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Backyard Baseball (jueves 9)

Otro simulador deportivo, pero de corte mucho más caricaturesco, que revive la clásica de juegos de deportes al estilo arcade Backyard Sports.

Tokyo Valkyries (jueves 9)

Un juego de rol de combate por turnos con cartas en el que el usuario controla a un grupo de jóvenes que tienen la misión de salvar Tokio de una invasión de criaturas sobrenaturales.

Echoes of Aincrad (viernes 10)

Un nuevo juego de rol ambientado en el universo de la franquicia de anime y novelas Sword Art Online, en el que los jugadores se sumergen en un maravilloso pero peligroso mundo virtual en que, sin embargo, el peligro de muerte es muy real.

Palworld, lanzamiento completo (viernes 10)

Sale de ‘beta’ y llega a su versión 1.0 el enormemente exitoso juego de rol Palworld, que toma inspiración de la saga Pokémon y pone al jugador en un mundo abierto repleto de criaturas mágicas que debe domar y reclutar para acompañarlo en sus aventuras.