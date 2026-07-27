Lanzamientos de videojuegos: remake de ‘Halo’ lidera la semana

Esta semana trae a PC y consolas de videojuegos una amplia variedad de títulos de rol, acción y plataformas, entre los que sobresalen un ‘remake’ del modo campaña de la primera entrega de Halo, conducción con sabor a anime, un juego de acción inspirado por Hotline Miami y muchas otras novedades.

Halo: Campaign Evolved (martes 28)

Un ‘remake’ con gráficos modernos del modo historia de la legendaria primera entrega de la enormemente influyente saga de acción en primera persona Halo. Incluye niveles nuevos y versiones resideñadas de las misiones del lanzamiento original de 2001.

Lunarium (martes 28)

Un juego de rol de acción con perspectiva isométrica que combina fantasía y ciencia ficción y sigue a una guerrera y a una exploradora que hacen equipo para adentrarse en ruinas interestelares en busca de una reliquia que puede desvelar los secretos del cosmos.

Go North (martes 28)

Un título de plataformas y exploración en 3D en el que el jugador explora paisajes ancestrales y enigmáticos laberintos repletos de maravillas tecnológicas olvidadas.

Mistfall Hunter (miércoles 29)

Un juego de rol de acción en línea en el que los jugadores pueden adentrarse por sí solos o en equipo a parajes llenos de peligro en busca de recursos, tesoros y aventuras, combinando sus distintos poderes para hacer frente a monstruosas hordas.

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Truck-kun is Supporting Me From Another World?! (miércoles 29)

Un frenético e irreverente juego de conducción que parodia el popular género ‘isekai’ de anime, que llega de la mano de los creadores de El Paso, Elsewhere. Un camión viviente debe hacer entregas mientras ayuda a una guerrera elfo a derrotar a las fuerzas del mal que amenazan a su mundo.

Blue Reflection Quartet (miércoles 29)

Una compilación que incluye versiones remasterizadas del juego de rol de 2017 Blue Reflection, su secuela de 2021 Second Light, un ‘remake’ del juego para dispositivos móviles Blue Reflection Sun y un nuevo juego que adapta el anime Blue Reflection Ray.

Kusan: City of Wolves (jueves 30)

Un vertiginoso juego de disparos en perspectiva isométrica, al estilo de la saga Hotline Miami, que trascurre en una oscura y corrupta ciudad futurista habitada por animales antropomórficos.

Signy & Mino: Against All Gods (jueves 30)

Un juego de rol de acción en 2D que sigue a una joven mujer y a un perro mientras se embarcan en una peligrosa aventura para hacerle frente a un malicioso dios recién resurgido.

Machine Party (jueves 30)

Lo nuevo del creador del aclamado Buckshot Roulette es una retorcida versión de juegos de fiesta, en el que hasta cuatro jugadores participan en una variedad de mini juegos letales con sangrientas consecuencias.

Leafy Corner (jueves 30)

Un relajado simulador de administración en el que el jugador debe manejar su propia tienda de plantas, personalizarla a su gusto y atender a sus clientes.

Turnip Mountain (jueves 30)

Un juego de plataformas de precisión en el que el jugador escala una empinada montaña, controlando cada mano y brazo de su avatar con las palancas de su control y utilizando la física para seguir su escalada.

The Relic: First Guardian (viernes 31)

Un juego de rol de acción y fantasía oscura en el que un guerrero hace frente a hordas monstruosas en su búsqueda de los fragmentos de una reliquia mágica que tiene el poder de salvar a su reino de la oscuridad en la que ha caído.

Corsair Cove (viernes 31)

Un juego de estrategia ambientado en la era dorada de la piratería, en el que el jugador debe crear y gestionar su propio refugio pirata, ensamblar poderosos navíos y preparar a sus tripulaciones para salir al mar a robar y hacer frente a las fuerzas de la Corona.