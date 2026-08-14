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14 de agosto de 2026 a la - 12:02

¿Fan de los fútbol managers?: Si te gustó Copero, te va encantar El Ídolo de Potrero

Desarrollado por la plataforma deportiva Potrero, este simulador viene ganando terreno entre los futboleros al permitirte llevar a un jugador desde el barro del Ascenso hasta la élite europea
Desarrollado por la plataforma deportiva Potrero, este simulador viene ganando terreno entre los futboleros al permitirte llevar a un jugador desde el barro del Ascenso hasta la élite europea.