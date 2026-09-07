Lanzamientos de videojuegos: El terror de Halloween lidera la semana

Esta semana llegan a PC y consolas de videojuegos una adaptación de las icónicas películas de terror Halloween, lo nuevo de la serie de juegos de horror psicológico BrokenLore, el nuevo juego de carreras de Hot Wheels y muchas otras novedades.

Mythmon: Mythic Monsters (lunes 7)

Un juego de rol de fantasía que combina la crianza y captura de criaturas mágicas al estilo de la saga Pokémon con combate estratégico en tiempo real, poniendo a prueba las habilidades tácticas y de posicionamiento de los jugadores en sus batallas.

Halloween (martes 8)

Siguiendo el ejemplo de Friday the 13th y de otros juegos de terror en línea como Dead by Deadlight, llega esta adaptación de la emblemática saga de películas de horror Halloween de John Carpenter. El jugador toma el rol del icónico asesino Michael Myers o de los aterrados civiles de Haddonfield que deben escapar de él.

Honeycomb: The World Beyond (martes 8)

Un título de supervivencia y exploración en el que el jugador debe construir y manejar una colonia en un planeta extraterrestre, recolectando recursos y estudiando el entorno para adaptarlo a la vida humana.

Sprawl Zero (martes 8)

Un vertiginoso juego de disparos en primera persona que emula a los clásicos de ese género de la década del 2000, con un estilo gráfico similar a los títulos de esa época, y pone al jugador en control de un guerrero armado con un variado arsenal que incluye un guante capaz de controlar la gravedad.

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Mewgenics llega a consolas (martes 8)

Tras su lanzamiento en PC en febrero, llega a consolas el nuevo título del creador de los aclamados Super Meat Boy y The Binding of Isaac, un juego de estrategia en el que los jugadores deben criar, manipular genéticamente y entrenar un ejército de gatos para enviarlos a peligrosas misiones y batallas.

In Falsus (miércoles 9)

Una llamativa combinación de novela visual con juego de ritmo y cartas que explora cinco historias interconectadas de estudiantes de secundaria que se abren paso en un mundo futurista.

BrokenLore: Don’t Lie (jueves 10)

La nueva entrega de la serie de juegos de terror psicológico en primera persona BrokenLore sigue a una joven mujer japonesa solitaria cuya psique comienza a desmoronarse debido a eventos traumáticos de su pasado.

Hot Wheels: Infinite Rush (jueves 10)

Un nuevo juego de carreras inspirado en los juguetes Hot Wheels, a cargo del estudio que lanzó el bien recibido Hot Wheels Unleashed en 2021 y su secuela Supercharged en 2023.

The Alighieri Circle: Dantes’s Bloodline (jueves 10)

Otro título de terror en primera persona, que pone al jugador en la piel de un descendiente del poeta italiano Dante Alighieri, que debe explorar el mundo infernal que su antepasado plasmó en La Divina Comedia.

Hazard Pay (jueves 10)

Un juego de estética retro que pone al jugador en la piel de un trabajador de una firma que se encarga de limpiar las consecuencias de accidentes y otras catástrofes en siniestros laboratorios secretos y debe asegurarse de erradicar toda evidencia de lo ocurrido.

Magical Blush (jueves 10)

Un colorido y frenético ‘metroidvania’ de acción que sigue a una joven bruja con poderes elementales que debe derrotar a seis deidades y salvar a su mundo.

NHL 27 (viernes 11)

La nueva entrega de la serie anual de simuladores de hockey sobre hielo de EA Sports, con los equipos de la Liga Nacional de Hockey de Estados Unidos y Canadá.