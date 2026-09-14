De Wolverine a Fire Emblem: los videojuegos que se lanzan esta semana

Esta semana trae a PC y consolas de videojuegos algunos de los lanzamientos más esperados del año, entre ellos el juego de Wolverine de Insomniac, los realizadores de Spider-Man (2018) y sus secuelas, además de la nueva entrega de la venerada saga Fire Emblem de Nintendo, un peculiar juego de The Walking Dead y muchas otras novedades.

Wolverine (martes 15)

Insomniac Games, el estudio creador de Spyro the Dragon, Ratchet & Clank y los recientes juegos de Spider-Man de PlayStation, prueban suerte con otro icónico superhéroe de Marvel Comics: el mutante Wolverine, en una historia original en la que Logan trabaja con un equipo de icónicos aliados, entre ellos Jean Grey y Mystique, para traer a la luz un complot sobre el secuestro de mutantes mientras busca respuestas sobre su propio pasado.

RuneScape: DragonWilds, lanzamiento completo (martes 15)

Sale de ‘early access’ y lanza su versión completa este spin-off del juego multijugador en línea RuneScape, que toma el formato de un juego de supervivencia cooperativo en línea en el que hasta cuatro jugadores pueden hacer equipo y abrirse paso con magia y espadas por un mundo de fantasía.

Train Sim World 7 (martes 15)

La nueva entrega de la popular serie de simuladores ferroviarios Train Sim World incorpora no solo nuevas locomotoras, sino también nuevos escenarios del mundo real de Florida, Alemania o el Reino Unido.

Fright Train (martes 15)

Un ‘roguelite’ de terror en el que el jugador encarna a un perro antropomórfico que debe sobrevivir en un tren repleto de monstruos mientras atraviesa los gélidos páramos de la Antártida.

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Aniimo (martes 15)

Un juego de rol y acción en mundo abierto con mecánicas similares a la saga Pokémon, en el que el jugador toma el rol de un aventurero que debe explorar el mundo acompañado por criaturas mágicas que debe recolectar y con las que se puede fusionar.

Patlabor: The Case Files (miércoles 16)

Un juego de acción que adapta la emblemática serie de manga y anime Mobile Police Patlabor, que trascurre en un mundo en que los robots gigantes se han vuelto de uso común para la policía, que los utiliza para enfrentar organizaciones criminales y complots terroristas.

Monowave (miércoles 16)

Un título de plataformas en 2D centrado en el poder de las emociones, en el que un espíritu guardián debe recorrer un mundo místico y resolver distintos acertijos para proteger a las cuatro principales emociones que gobiernan el mundo.

Woodo (miércoles 16)

Un relajante juego de aventuras y acertijos para todo público que trascurre en un mundo de animales presentado con dioramas y personajes hechos a mano con madera.

Fire Emblem: Fortune’s Weave (jueves 17)

La nueva entrega de la venerada serie de juegos de rol de combate táctico Fire Emblem, una de las sagas más icónicas de Nintendo, permite al jugador elegir entre cuatro protagonistas, cada uno con su propia historia, que deben competir por un codiciado premio mágico.

Concrete Burial (jueves 17)

Un juego de acción y terror en primera persona con estética 3D retro que pone al jugador en la piel de una guerrera armada con una pistola que utiliza su propia sangre como munición, con la que debe explorar siniestras catacumbas en busca de cuatro artefactos de origen divino.

Sniper Dan (jueves 17)

Un peculiar juego de rompecabezas y deducción en el que el jugador debe ayudar a los habitantes de un colorido pueblo con distintos problemas utilizando un rifle de francotirador.

The Walking Dead: Streets of Survival (viernes 18)

Un ‘beat ‘em up’ en 2D al estilo clásico basado en la serie televisiva The Walking Dead, que permite al jugador controlar a personajes como Rick, Daryl, Michonne o Negan para abrirse paso a golpes entre hordas de zombis.

Paperhead (viernes 18)

Un frenético juego de acción en primera persona en el que el jugador se abre paso a tiros por un oscuro mundo hecho de cartón.