Lanzamientos de videojuegos: EA Sports FC y Silent Hill lideran la semana

Esta es una semana de grandes lanzamientos en PC y consolas de videojuegos, con la nueva entrega del mundialmente exitoso EA Sports FC, la muy esperada continuación de Control, lo nuevo de Silent Hill y una amplia variedad de otras novedades.

EbiTapes (martes 22)

Una aventura narrativa musical en la que el jugador toma el rol de un joven que debe salvar un festival de música de una amenaza autoritaria, recorriendo la ciudad para recolectar sonidos para crear sus propios ‘mixes’ y conocer a sus pintorescos habitantes.

Rivage (martes 22)

Un juego de aventuras y acertijos de ciencia ficción que sigue a una mujer que despierta en medio de una estación espacial y descubre que su tripulación ha desaparecido. El jugador debe recorrer la estación, recolectar información y resolver desafíos de deducción para descubrir lo que pasó.

Well Dweller (martes 22)

Un ‘metroidvania’ de acción que sigue a un pequeño pájaro guerrero quien, armado con una antorcha, debe adentrarse en un laberinto de pesadillas para salvar a su familia.

Graveyard Keeper II (martes 22)

La secuela del humorístico juego de 2018 Graveyard Keeper pone de nuevo al jugador a cargo de construir y administrar su propio cementerio, al mismo tiempo que lo debe defender de ataques de zombis.

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Nomori (miércoles 23)

Un juego de plataformas en 3D en el que el jugador debe manipular el tiempo y la perspectiva para poder superar complicados acertijos en un entorno surreal.

Qliphah in Providence’s Shadow (miércoles 23)

Un juego de rol de acción táctica que trascurre en Tokio, que ha sido devastada por el surgimiento de terribles monstruos provenientes de bajo la tierra. Ostenta un sistema de combate centrado en una línea de tiempo que permite al jugador planear por adelantado sus acciones.

Control Resonant (jueves 24)

La muy esperada continuación del aclamado juego de 2019 Control – y del universo de juegos del estudio Remedy, que incluye a la saga Alan Wake – cambia las mecánicas de disparos de aquel título por acción ‘hack & slash’ mientras pone al jugador en control de Dylan Faden, hermano de la protagonista del primer juego, quien es liberado del Buró Federal de Control para contener una anomalía que se ha apoderado de Manhattan.

Silent Hill: Townfall (jueves 24)

La muy anticipada nueva entrega de la icónica saga de terror Silent Hill trascurre no en el pueblo que da título a la serie, sino en un poblado costero de Escocia en 1996, y sigue a un hombre que despierta sin recuerdos en el pueblo infestado de monstruos y debe explorar para descubrir secretos sobre lo ocurrido allí y sobre su propio pasado.

Dragon Shelter (jueves 24)

Un acogedor juego de simulación en el que el usuario debe construir un refugio para criaturas mágicas y explorar el mundo en busca de recursos para fortalecer la relación entre humanos y dragones.

SiN: Reloaded (jueves 24)

El nuevo ‘remaster’ del aclamado estudio Nightdive – que lanzó nuevas versiones de clásicos como de sagas como Doom, Quake, Turok o System Shock – es el clásico juego de disparos de 1998 SiN, que llega modernizado para PC y consolas actuales.

EA Sports FC 27 (viernes 25)

La nueva entrega de la serie anual de simuladores de fútbol de EA Sports – que antes era publicada como FIFA – trae mejoras que buscan aumentar el realismo de los partidos. Incluye algunas de las ligas y torneos más prestigiosos del mundo, incluyendo a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.