Comuna esteña abrirá mañana para cobro de impuestos

Los contribuyente podrán ponerse al día en pagos de registro de conducir, habilitación de vehículos, patentes e impuestos inmobiliarios. Las oficinas de recaudación abrirán también el próximo sábado, en el mismo horario.

Wilson Dos Santos, director de Recaudaciones, manifestó que esto permitirá al contribuyente evitar las largas filas de última hora. Además recordó de los beneficios de estar al día con el pago de los tributos como el caso de impuestos inmobiliarios, pues quienes están al día accederán a descuentos en el pago adelantado por este año.

Los descuentos en enero serán del 12%, en febrero del 10% y en marzo del 8%. Dos santos aclaró que esto es para el pago del impuesto inmobiliario y no en las tasas, pues en este último caso los montos están preestablecidos por ordenanzas.