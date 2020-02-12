Intendente de CDE admite que mantiene a operadores políticos de los ediles

El jefe comunal llamó a una conferencia para negar que haya tenido una conversación sobre el manejo de funcionarios con Romero. Según el audio, Prieto habría dicho que Juan Ángel Núñez (ANR) ingresó a 50 personas más del cupo que tenía, por lo que no podía hacer más contrataciones.

En un primer momento, Prieto dijo que Romero no supo explicar el audio pero luego aseguró que negó categóricamente que era su voz. No obstante se desmarcó de las conversaciones.

“Le pregunté si era ella, y no supo precisarme eso. (...). Desmiento categóricamente; no tuve tal conversación con Valeria Romero, no tengo por qué estar hablando con ella de la cantidad de funcionarios”, señaló.

Consultado si tomará alguna determinación, dijo que no, porque Romero negó que se trate de su voz. “No será sumariada, de ninguna manera. Estuve hablando con la directora; ella niega rotundamente que ella haya dicho eso. Si bien me parece muy parecida a su voz”, añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, Prieto admitió que no desvinculó a unos 100 funcionarios para contratar otros más competentes por pedido de concejales. “Podría haber desvinculado a más personas si es que tenía más concejales en mi línea. Se me acercaron los concejales y me dijeron ‘no les toques a fulano y a fulano’. Tuve que sentarme a hacer eso para mantener el apoyo en la Junta y llevar adelante los proyectos. El que se escandaliza por esto está siendo un hipócrita, hablo de los actores políticos no de la ciudadanía”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Audio sugiere repartija de cupos políticos en CDE

El cupo de funcionarios habría sido la moneda de cambio entre Prieto y los concejales colorados para que estos últimos le den su apoyo al ejecutivo municipal.

Al ser consultado sobre este condicionamiento, alegó que de vez en cuando tiene que mimarles para mantener el apoyo. “Si vos tenés una pareja, me imagino que vas a tener que mimarle de vez en cuando. Es algo parecido”, ironizó.

Cuando Prieto asumió en el cargo, encontró unos 2.692 funcionarios y redujo esta cantidad a 1.989.