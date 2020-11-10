ABC en el Este

Proyectan llevar curso de ajedrez a los barrios

CIUDAD DEL ESTE. “Aprendé ajedrez en tu barrio” es la nueva iniciativa de la Dirección de Educación y Cultura de la municipalidad local que pretende incentivar el pensamiento lógico desde temprana edad. El proyecto consiste en enseñar ajedrez en los barrios.

10 de noviembre de 2020 - 19:02
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Proyectan enseñar ajedrez a niños, adolescentes y adultos.
Proyectan enseñar ajedrez a niños, adolescentes y adultos.

La actividad nace con la finalidad de ofrecer espacio y buen uso del tiempo libre a niños, adolescentes y adultos para que puedan desarrollar la inteligencia, capacidad reflexiva y ejercicio mental.

El programa consiste en llegar cada fin de semana a un barrio donde se haya instalado la Biblioteca Callejera, que forma parte de otro proyecto y dictar el curso de ajedrez en horario de la mañana durante tres meses.

Se pretende contar con la participación de la comisión vecinal encargada de dicha biblioteca, que se responsabilizará de preparar la lista de interesados en el curso de ajedrez. Para mayor información contactar al (0981) 983-150.

Enlace copiado