Javier Zacarías acusa a Ulises Quintana de financiar su campaña con narcotráfico

En la primera parte de su publicación, el senador Javier Zacarías Irún se refirió a la ausencia de Ulises Quintana en un debate que se realizó el miércoles en la sede de la Cámara de Comercios y Servicios de Ciudad del Este.

“Ulises Quintana, declarado significativamente corrupto, no es corrupto nomás. Es narcopolítico, destruye jóvenes, familias, su campaña es financiada por el narcotráfico. Lo que debe hacer es avenirse a los mandatos de la justicia, como lo hicimos mi familia y yo. Hoy estamos sobreseídos”, dijo el senador Zacarías.

Enumeró las medidas restrictivas que tiene Quintana en el marco del proceso que se le sigue por su vinculación con el presunto narcotraficante Reinaldo Cabaña, alias “Cucho”.

“El ‘honesto’ candidato del partido, Ulises Quintana, no puede tener cuenta corriente, ningún banco le acepta; no puede pisar ningún país extranjero, tiene prohibido salir del país. No existe autoridad nacional con ética y moral que quiera hablar o reunirse con él, ¿cómo pretende defender a la ciudad, a su gente? Un pobre infeliz, muerto civil en vida. Ojalá no lleguemos al colmo de que desde el país del norte lo lleven de la oreja en muy poco tiempo”, añadió.

Zacarías dijo a Quintana que no maquille los votos de la ciudadanía como lo quiso hacer con el dinero del narcotráfico.

Quintana y Zacarías Irún mantienen una fuerte enemistad política con fuertes acusaciones mutuas.