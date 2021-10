Detienen a otro de los implicados en el secuestro de la brasileña Sandra Maceda

El operativo denominado Mbaracayú, fase 2, encabezado por el comisario Nimio Cardozo y el fiscal Alberto Torres, permitió la detención de Joel Andrés Gaona Ferreira (38). Su captura se produjo tras el análisis de las llamadas que realizaron los implicados durante los días de cautiverio de la brasileña.

Los intervinientes incautaron del poder del sospechoso un aparato celular de la marca Samsung modelo J2 que guardaría vinculación directa con el crimen investigado.

En esta causa están procesados y en prisión: Germán Barreto Ocampos, Hernán Barreto González, Blanca González y un adolescente de 17 años. Además, continúan prófugos Marcos González Flores y Pablo González Flores.

El secuestro se produjo la tarde del 14 de agosto en las inmediaciones de la residencia de Maceda Rubert cuando realizaba una caminata. Los captores pidieron el pago de US$ 250.000 como rescate y luego redujeron el monto a US$ 200.000. Sin embargo, el pago no se concretó y la tarde del 17 de agosto la mujer fue rescatada en un operativo de los policías Antisecuestro.