Itakyry: sospechosos del crimen de candidato colorado se presentarían ante la justicia

Gustavo Acosta, hermano de Luis Acosta, exintendentable por la Alianza Itakyry Primero (Teokojoja-PLRA); e hijo de Joaquín Acosta, excandidato a concejal por el mismo equipo político; habló sobre la situación procesal de los sindicados refiriendo de que no hay elementos suficientes que prueben que ellos son los autores del homicidio.

Lea más: Piden justicia por el asesinato del candidato a concejal de Itakyry

“Las pruebas solamente son testigos, no hay elementos de circuito cerrado, ni balística ni parafina, solamente hay cinco testigos que dicen que escucharon el tiro, pero que no vieron de dónde partió el tiro. No hay ni un testigo que diga ‘le he visto a Luisito Acosta hacer esto o aquello’”, dijo.

Indicó que su padre y hermano tienen el derecho a la presunción de inocencia, insistiendo en que no hay pruebas contundentes contra ellos y que son los principales interesados en que esclarezca lo ocurrido.

Por otra parte, comentó que los prófugos tienen interés en ponerse a disposición de la justicia y que actualmente se encuentran preparando la defensa. “Los abogados están trabajando en juntar todos los instrumentos necesarios para ejercer la defensa. Esperamos que esto se pueda dar lo antes posible”.

Lea también: Candidato prófugo hacía amenazas en público

Exhortó a la justicia a que haga un trabajo transparente sin presiones políticas. Pidió garantías jurídica y seguridad porque mencionó que manejan información de que tanto Luis como Joaquín sufrían algún atentado o serían asesinados una vez que pisen la cárcel.

Niega acusaciones de amenaza

Gustavo Acosta también se hizo eco de las declaraciones del concejal departamental, Gustavo Soria (ANR), quien había dicho que su familia estaba siendo amenazada por los Acosta, e instó a que presente pruebas de sus dichos.

“Yo y mi familia no realizamos ni una de estas acciones, ni pensamos en realizar, porque lo único que nosotros queremos es que vuelva la tranquilidad a la ciudad de Itakyry. Es lamentable y poco serio de parte del concejal decir que han recibido amenazas de muerte, sin embargo no han demostrado ninguna prueba”, acotó.

Acusó al clan Soria, integrado por Gustavo, concejal departamental; Carlos, intendente saliente; y Miguel Angel, intendente electo; éste último padre de los primeros; de perseguirlos desde el 2015, año en que su hermano Luis Acosta, asumió como concejal municipal. Añadió que desde entonces, venían denunciando supuestos hechos de corrupción en la administración municipal.

Más info: Supuesto vínculo para asesinar a locutor

“Nosotros tenemos pruebas de lo que estamos diciendo, por ejemplo le dejaron de pagar seis meses su sueldo a mi hermano, quien denunció estos casos en la Contraloría General de la República y la fiscalía Anticorrupción (...). La persecución de la familia Soria hacia nosotros siempre fue latente porque lo único que nosotros hemos buscado es la transparencia en la administración municipal”, sostuvo.

Recordó el caso Merardo Romero

Cuestionó al clan Soria por supuestamente querer hacerse pasar de impolutos y que los itakyryenses “les conoce bien”. Recordó que el Miguel Soria había sido sindicado por el crimen del radialista Merardo Romero, sin embargo no fue vinculado al proceso.

“El intendente electo es uno de los sindicados como sospechoso del asesinato del periodista Merardo Romero en el año 2011, eso es de público conocimiento”, aseveró.

El crimen del candidato colorado

El suceso ocurrió en la noche del 20 de setiembre último cuando Carlos Aguilera (33) junto a otras personas se encontraban recibiendo insumos agrícolas en un predio municipal de Itakyry, para ser entregados al día siguiente durante un acto oficial.

Según los datos, el grupo de los Acosta se habría molestado por esta situación, ya que supuestamente se trataría de una politización de recursos públicos, momento en que tras una discusión habrían disparado contra el candidato, acabando con su vida. Hoy, Luis y Joaquín Acosta están imputados en rebeldía bajo la figura de homicidio doloso.